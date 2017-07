Schliengen Viel Spaß in der „bewegten Pause“

Schliengen (jut). Große Freude bei den Grundschülern – in jeder Pause, wenn es nicht regnet, können sie nun Spielgeräte für den Schulhof ausleihen. Untergebracht sind Bälle, kleinere Fußballtor, Hüpfbälle, Springseile, fahrbare Volleyballkörbe, Stelzen und andere Aktivspielzeuge in Spielgerätehäusern an den Grundschulen in Liel, Mauchen und Niedereggenen.

Die Häuschen stellte die Gemeinde aus dem Bestand der Weihnachtsmarktbuden zur Verfügung, der Hausmeister der Hebelschule, Attila Kovacs, hat in die Häuschen Regale eingebaut und Türen eingefügt.

„Wir sind seit rund zehn Jahren eine Schule mit bewegungserzieherischem Schwerpunkt“, erklärt Schulleiter Andreas Schlageter. Selbst im Unterricht gibt es Minuten, in denen die Lehrerinnen und Lehrer durch kleine Spielmodule „Bewegungszeit einpflegen“, wie Schlageter das nennt.

Die Spielgeräte für die „bewegte Pause“ für die drei Grundschulen der Gemeinde kosteten rund 4000 Euro und wurden aus einer großen Spendensumme von insgesamt 18 000 Euro angeschafft, die über den Förderverein der Hebelschule, die Gemeinde sowie spendable Eltern, Großeltern und Verwandte zusammengekommen war. Den Ausgangspunkt für die Spendensammlung bildete der Sponsorenlauf, „der viel mehr Geld brachte, als wir je gedacht haben“, freut sich Schlageter.

Zusammen mit dem Fördervereinsvorstand wurde denn auch beschlossen, die Spielgeräte anzuschaffen, mit denen die Kinder nun so viel Freude haben. Die Verantwortung für die Geräte liegt bei den Schülern. Die Viertklässler geben in kleinen wechselnden Teams die Geräte an die anderen Grundschüler aus und sammeln sie nach der Pause auch wieder ein.

In Sachen „bewegte Pause“ können die Grundschüler nun Geräte für sich selbst ausprobieren, sie spielen aber auch miteinander, werfen sich Bälle zu, springen mit einem langen Springseil, helfen sich gegenseitig, wenn vielleicht jemand noch nicht perfekt auf Stelzen oder einer Balancierrolle laufen kann. Im Prinzip fördern die Spielgeräte das, was für „uns Ältere noch selbstverständlich war, nämlich die Bewegung im Freien und das Spielen mit anderen“, so der Schulleiter. „Bewegung, gerade draußen, ist allein schon wegen der Koordination immens wichtig in einer Zeit, in der auch viele Kinder nur noch vor dem Smartphone oder vor dem Computer hängen“, findet Schlageter und ist sich hier mit der ersten Vorsitzenden des Fördervereins, Heidi Reimold, und mit Kassiererin Tatjana Bechtold völlig einig.

Rund 60 verschiedene Spielgeräte sind vorhanden – „da ist jedes Kind gut versorgt und kann oft etwas Neues ausprobieren“, finden die beiden Frauen.