Schliengen (boe). Voran geht es mit den Plänen für das neue Baugebiet, das im Kernort Schliengen verwirklicht werden soll. Die Grunderwerbsverhandlungen für das Baugebiet „Wasengärtle“ seien abgeschlossen, verkündete Bürgermeister Werner Bundschuh in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Für die kommende Ratssitzung am Mittwoch, 28. September, 20 Uhr, ist nun der Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplans und die Vergabe der Aufträge an die Planer vorgesehen, kündigte Bundschuh an, der von einem „guten Entwurf“ sprach. Realisiert werden soll das Baugebiet im Bereich zwischen der alten Bellinger Straße und Bahnhof. Dort soll zentrumsnah Wohnraum vor allem für junge Familien entstehen. Auf den Flächen nahe des Bahnhofs soll auch sozialer Mietwohnungsbau zum Tragen kommen. Dieser Aspekt spielt seit Aufnahme der Planungen für das Baugebiet eine Rolle. Auch soll „ein optimaler fußläufiger Anschluss an den Bahnhof“ geschaffen werden, wie Bundschuh bereits Ende 2014 meinte, kurz bevor die Verwaltung mit dem Grunderwerb fürs Baugebiet begann. Die Verwaltung will bei der Verwirklichung auf die Tube drücken. „Denn der Druck auf Bauflächen ist groß“, machte Bundschuh den Handlungsbedarf in der Sitzung deutlich. Aufgrund der großen Nachfrage nach Bauplätzen und Wohnraum sei es wichtig, dass die Gemeinde entsprechend Flächen zur Verfügung stellen kann.