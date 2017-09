Schliengen Zeitgenössische Blasmusik für den guten Zweck

Schliengen. Seit Beginn der mehr als 20-jährigen Geschichte der Schliengener „Lions“ ist das jährliche Benefizkonzert ein fester Bestandteil ihres Terminkalenders. Das soll auch im Jubiläumsjahr der weltweiten Lions-Bewegung, die 100-jähriges Bestehen feiert, so bleiben, heißt es in der Pressemitteilung des Lions-Clubs Schliengen.

Nach den überzeugenden Veranstaltungen der Vorjahre habe der Club zum siebten Mal in Folge das Verbandsjugendorchester Hochrhein VJO eingeladen. Die jungen hochbegabten Musiker treten am Sonntag, 1. Oktober, 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Leodegar in Schliengen auf. Sie spielen neue Stücke der anspruchsvollen zeitgenössischen Blasmusik.

Das Programm spannt einen weiten Bogen zwischen Zeiten, Orten und verschiedenen Themen. Den Anfang macht eine bekannte Orgelfantasie von Johann Sebastian Bach in einer modernen Interpretation für Blasorchester. Darauf folgt als einer der Höhepunkte des Konzerts „Pantomime“, ein vom Orchester begleitetes Solo des zeitgenössischen englischen Komponisten Philip Sparke für Euphonium. Das Stück auf dem selten gespielten tiefen Blasinstrument verlangt mit seiner eingehenden Melodik nach präziser Technik und Virtuosität des Solisten (Uwe Strittmatter). Adam Gorb, ebenfalls Zeitgenosse, bringt in seinen „Yiddisch Dances“ (Jiddische Tänze) die Klezmer-Musik mit dem großen Blasorchester zusammen.

Nach der Pause lässt Aaron Copland aus der Mitte des 20. Jahrhunderts heraus die bekannte „Fanfare for the Common Man“ erklingen, den Weckruf für das aufkommende Zeitalter des „Normalbürgers“. Den Abschluss macht der ursprünglich für Klavier gesetzte temperamentvolle irische Volkstanz „Molly on the shore“ (Molly am Ufer) des in Australien geborenen Amerikaners Percy Granger (1882 bis 1961).

Das Verbandsjugendblasorchester Hochrhein besteht seit mehr als 25 Jahren. Es ermöglicht ausgewählten jungen und besonders begabten Musikern im Alter von 14 bis 26 Jahren außerhalb ihrer örtlichen Musikvereine in einem sinfonischen Blasorchester anspruchsvolle Musikliteratur einzustudieren und aufzuführen. Jeder Musiker beherrscht exzellent sein Instrument. Die Gruppierung ist preisgekrönt. Der englische Hornist, Musikpädagoge und Dirigent Julian Gibbons leitet das Orchester seit vielen Jahren.

Vor, in der Pause und nach dem Konzert bietet sich bei einem Glas Sekt, Wein oder Wasser und einer Brezel Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch. Auch diesmal wird der Lions-Club Schliengen den Reinertrag des Konzerts ungeschmälert zur Finanzierung von Jugendprojekten in der Region verwenden.

Der Eintritt kostet zehn Euro: Schüler und Studenten bezahlen die Hälfte. Die Abendkasse öffnet um 16 Uhr.