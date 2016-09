Schönenberg. Der Gemeinderat Schönenberg beschäftigte sich in seiner Sitzung am Dienstagabend erneut mit dem Thema Belchen-Seilbahn. Das Gremium empfiehlt den Urhebern der Vision Seilbahn Schönau-Multen, weitere Planungen zur Variante I vorzunehmen. Der Empfehlungsbeschluss fiel mit sechs Jastimmen und einer Neinstimme. Wichtig für den Gemeinderat ist das Vorhaben, eine Mittelstation zu errichten und den öffentlichen Nahverkehr anzubieten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Eine eventueller Bauantrag könne aber nur befürwortet werden, wenn keine weiteren Besucherparkplätze im Bereich einer Mittelstation oder im Dorf erforderlich sind, wenn keine Erweiterung des vorhandenen Schönenberger Straßennetzes nötig ist und wenn von der Mittelstation keine die gesetzlichen Vorgaben überschreitende Lärmbelästigung für die Anwohner ausgeht, heißt es weiter. Der Gemeinderat Schönenberg hatte sich in den vergangenen beiden Jahren ausgiebig mit dem Thema „Vision einer Seilbahn Schönau-Multen“ befasst. In einer Bürgerversammlung, einer Bürgerbefragung, Gesprächen mit den Planern und mit den Bedenkenträgern aus Kreisen der Bevölkerung waren viele Gesichtspunkte einer neuen Seilbahn zum Belchen angesprochen worden.