Schönau Blues Brothers-Truppe ist fleißig am Proben

Schönau. Ab 6. Oktober singen und tanzen die Blues Brothers an den Wochenenden im Rahmen der 3. Wiesentäler Kulturwochen nach sechs Jahren und großem Erfolg wieder über die Bühne. Dieses Mal im Bürgersaal in Schönau. Über den aktuellen Stand des Projekts informiert der künstlerische Leiter Mehmet Ermis.

Ermis: Es sind Laienschauspieler, Musiker und Tänzerinnen von hier.

Ermis: Wir sind seit acht Monaten in drei Gruppen am Proben, so langsam geht es in die Endphase. Wir haben drei Gruppen gemacht: Eine Schauspielgruppe, eine musikalische Gruppe und eine Tanzgruppe. Jetzt fangen die Proben im Bürgersaal an. Dann wird alles zusammengefügt. Das wird spannend werden.

Ermis: Es sind 17 Lieder, die wir einstudiert haben.

Ermis: Das Drehbuch habe ich ein bisschen angepasst und geändert. Genau gleich machen wollten wir es nicht mehr.

Ermis: Nein, wir haben neue Leute dabei. Etwa die Hälfte der damaligen Akteure sind wieder dabei. Beispielsweise haben gerade die jungen Tänzerinnen noch wenig Bühnenerfahrung. Musikalische Leiter sind Moritz Seger und Johannes Asal, Miriam Karle hat die Tänzergruppe unter sich. Ich war halt überall dabei. Daniela Hammerlik macht das Marketing. Es ist schon ein Gemeinschaftsprojekt. Viele, die ich jetzt nicht alle nennen kann, haben uns unterstützt. Wir freuen uns auf alles, was kommt.

Ermis: Meine Tochter Mayra ist mit 14 Jahren die Jüngste, der Älteste, der mitmacht ist Fritz Rueb, der ist über 60 Jahre alt. Das ist schon toll, dass das breit gefächert ist.

Ermis: Nee, es ist eine Benefizveranstaltung für einen guten Zweck.

Ermis: Wir haben pro Abend 130 Plätze. Es gilt freie Platzwahl. Der 6. Oktober ist allerdings eine geschlossene Veranstaltung. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Die Akteure sind dann schon fertig geschminkt und empfangen die Besucher. Wir wünschen uns, dass viele Besucher im Stil der 80er-Jahre gekleidet sind.

Ermis: Ganz klar, zur Wahl zu gehen. Ich würde eine Aufführung der Blues Brothers wählen. Das verspricht einen vergnüglichen Abend mit toller Bühnenshow.

Aufführungen im Bürgersaal in Schönau sind am Freitag, 6. Oktober (geschlossene Gesellschaft), Samstag, 7. Oktober, Freitag, 13. Oktober, Samstag, 14. Oktober, Freitag, 20. Oktober jeweils um 20 Uhr, Sonntag, 22. Oktober um 19 Uhr, Freitag, 27. Oktober um 20 Uhr und Sonntag, 29. Oktober um 19 Uhr. Karten sind erhältlich bei der Tourist-Information in Schönau und bei Splash in Todtnau. Karten kosten 14 Euro. Abendgarderobe im Stil der 80er-Jahre ist erwünscht. Die Aufführungen sind für einen guten Zweck.

Wer macht mit?

Seit wann wird geprobt?

Wie viele Songs sind in dem Stück?

Ist das Drehbuch genau gleich wie beim letzten Mal vor sechs Jahren?

Ist es dieselbe Gruppe geblieben?

Wie ist das Altersspektrum der Akteure?

Gibt es auch fette Honorare für die Akteure?

Wie viele Plätze gibt es überhaupt im Bürgersaal?

An den Ortseingängen von Schönau ist großtafelig Werbung für die Aufführungen der Blues Brothers neben der ähnlich großen Wahlwerbung der Parteien für die Bundestagswahl zu sehen. Wie lautet Ihre Wahlempfehlung?