Die Firma Nilit Plastics Europe GmbH in Utzenfeld wurde am Freitag zum „Partner der Feuerwehr“ ernannt. Diese Auszeichnung hat der deutsche Feuerwehrverband ins Leben gerufen. Überreicht werden die Urkunden und Förderschilder vom Kreisfeuerwehrverband, in diesem Fall vom stellvertretenden Verbandsvorsitzenden Robert Karle.

Utzenfeld. Einhundertsiebzig Mitarbeiter beschäftigt Nilit in Utzenfeld, wovon sich 17 in verschiedenen freiwilligen Feuerwehren engagieren. Außerdem stelle man den Schönauer Feuerwehr-Kommandanten Jürgen Bianchi, wie Nilit-Geschäftsführer Thomas Niethammer in seiner Präsentation darlegte. Er stellte das Unternehmen vor und legte das Hauptaugenmerk getreu dem Thema auf die flammgeschützten Produkte, die Nilit herstellt.

Dies seien flammgeschützte Grundstoffe, die insbesondere in der Elektroindustrie, zum Beispiel in Schaltschränken und speziellen elektronischen Bauteilen, Verwendung finden. Als das Unternehmen 2007 vom israelischen Konzern Nilit übernommen worden war, sei man nahe daran gewesen, wie verlangt eine Werksfeuerwehr einzurichten, wie es bei der Muttergesellschaft in Israel der Fall ist. Doch Niethammer verdeutlichte damals die Bedeutung des freiwilligen Feuerwehrwesens und lobt auch heute noch die schnellen Ausrückzeiten. Karle zeigte sich dann äußerst stolz, dass er die Auszeichnung überreichen durfte. Im Landkreis Lörrach habe man 3066 Feuerwehrleute, davon nur 16 hauptamtliche. „Wir unterscheiden uns aber in nichts von einer Berufsfeuerwehr, außer in der Zahl der Einsätze“, sagte Karle. „Ohne das Dreigestirn mit Beruf und Familie würde vieles nicht funktionieren“, betonte er. Es sei nicht selbstverständlich, dass jeder zu jeder Zeit die Arbeit verlassen dürfe, so Karle. Dies sei jedoch bei Nilit für die Feuerwehrleute der Fall. Nicht nur bei Einsätzen würden die Mitarbeiter von der Arbeit freigestellt, wie es gesetzlich vorgeschrieben sei, sondern auch bei Lehrgängen. Außerdem zahle die Firma auch den Lohn weiter, was im Regelfall durch die Kommune erfolge. Bei Lehrgängen wird hierfür eine Spendenbescheinigung der Kommune an die Firma erstellt.

In regelmäßigen Abständen tätigt die Firma Spenden an die Feuerwehr zur Anschaffung neuer Gerätschaften, und auch das Firmengelände wird für Übungen zur Verfügung gestellt. Karle wünschte sich, dass viele Firmen diesem Beispiel folgen. Nilit ist nun die 17. Firma im Landkreis, die als „Partner der Feuerwehr“ ausgezeichnet wurde. Das dazugehörige Förderschild wird gut sichtbar in der Firma aufgehängt.

Christine Thoma-Garbe bedankte sich im Namen der Stadt sowohl bei der Feuerwehr als auch bei der Firma. „Toll, dass die Mitarbeiter ohne schlechtes Gewissen gehen dürfen“. Den Antrag für diese Auszeichnung stellen die Mitarbeiter der Firmen. In diesem Fall war es Feuerwehrkommandant Jürgen ­Bianchi, der bei Nilit als Schichtführer arbeitet. Genehmigt wurde der Antrag dann direkt vom deutschen Feuerwehrverband in Berlin. Alle ausgezeichneten Firmen im Landkreis findet man auf www.kfv-loerrach.de.