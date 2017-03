Schönau Fahrradfahrer verletzt

Schönau. Am Mittwochnachmittag wurde ein 64-jähriger Radfahrer bei einem Unfall in der Friedrichstraße verletzt. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg entlang der Friedrichstraße stadteinwärts. Dabei kam er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung ins Trudeln und schwenkte auf die Fahrbahn. Dort kollidierte er mit einem Skoda und kam dadurch zu Fall. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, verletzte sich am Kopf. Er zog sich mehrere stark blutende Schürfwunden zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro.