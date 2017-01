Zum gemeinsamen Neujahrsempfang luden die Gemeinde Aitern und die Trachtenkapelle Aitern am Sonntagabend in die Belchenhalle ein. Bürgermeisterin Sigrid Böhler sagte in ihrer Rede: „Es ist eine schöne Idee, das Jubiläumsjahr der Trachtenkapelle mit einem Neujahrsempfang einzuläuten.“

Aitern (vw). Böhler blickte auf das vergangene Jahr zurück, in dem sehr viel passiert ist. Es sei das Jahr des Ehrenamts gewesen. Die Bürgermeisterin nannte einige Beispiele, die belegten, dass der Gemeinderat, aber auch viele Bürger selbst Hand anlegten und damit der Gemeinde viel Geld sparten: So etwa beim Bau des Trafohäuschens, bei dem die EWS das Material zahlte und die Gemeinderäte das Häuschen planten und bauten. Auch der Gutterweg sei durch eine gemeinsame ehrenamtliche Kraftanstrengung saniert worden.

Für den Grillplatz auf den Winden gewann die Gemeinde beim LIDL-Wettbewerb 7500 Euro. Mit dem Engagement vieler Bürger entstand nach der Sanierung ein barrierefreier, großzügiger Grillplatz. Beim Hallenpflegetag wurde das Holz an der Fensterfront und das Mauerwerk saniert. Die Ehrenamtlichen erbrachten dabei 140 Arbeitsstunden. Die Halle würde nun von außen wieder wie neu aussehen, meinte Böhler. Alle Bürger, die sich engagiert hatten, bat die Bürgermeisterin an diesem Abend nach vorne, so dass am Ende mehr als 20 Aiterner als symbolisches Dankeschön einen Wichtel überreicht bekamen, der ihr Engagement versinnbildlichen sollte.

Des Weiteren gewann Aitern 2016 den Preis „Gesunde Kommune“ in Höhe von 5200 Euro. Weiter ist die Bergstraße nach Rollsbach saniert worden. Ein Riesenprojekt war die Sanierung der Wasserversorgung, die nun abgeschlossen ist und der Bevölkerung bald präsentiert werden soll. Auch sprach Böhler den Wechsel der Grundschulleitung an, die Susanne Spiegelhalder-Rinderle übernommen hat. Sie informierte auch darüber, dass der Glockenturm vom Rathausdach aus Sicherheitsgründen abgetragen wurde.

Sorgenkind ist die Felssicherung am Seniorenweg. Während der Arbeiten stellte man fest, dass die Felsmassen durch Wurzeln unterhöhlt sind. Somit wurde der Preis für das neue Angebot doppelt so hoch als der erste. Um beim erneuten Antrag auf Mittel aus dem Ausgleichsstock überhaupt eine Chance zu haben, erhöhte die Gemeinde den Hebesatz der Grundsteuer B von 320 auf 350 Prozent. Der Seniorenweg bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Bei ihrem Ausblick informierte Sigrid Böhler, dass die gesamte Ortsbeleuchtung auf LED umgestellt wird. Dann zeigte sie eine Bilderschau aus dem vergangenen Jahr.

Gemeinderat Hanspeter Asal sagte zu den Bürgern: „Wir sind stolz auf euch“, bevor er einen Ausblick auf die Zukunft gab. Man müsse den Feuerwehr-Bedarfsplan fortschreiben und ein neues Fahrzeug anschaffen. Das marode Rathausdach und eine neue Heizung für die Halle werden Themen sein, mit denen sich die Gemeinde beschäftigen müsse. Asal dankte Bürgermeisterin Sigrid Böhler für ihr Engagement im Namen des Gemeinderats mit einem Präsent.

Die Trachtenkapelle Aitern umrahmte den Empfang musikalisch und informierte über ihr Jubiläum (wir berichten noch).