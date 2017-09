Schönau Geburtstagsfest der Extraklasse

Aitern (vw). Die Trachtenkapelle Aitern feierte ihr 50-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen Fest. Es war ein Geburtstagsfest der Extraklasse, einem stets vollen Haus und somit ein voller Erfolg für die Veranstalter.

Den Start machte die „Blasmusiknacht in Tracht“ am Freitagabend. In dieser wurde die Trachtenkapelle Brandenberg ihrer Aufgabe als „Warm-Up-Truppe“ mehr als gerecht – mit aktuellen Stücken wie „Hulapalu“ heizte die Truppe, die in der Region als Stimmungsmacher bekannt ist, die Atmosphäre in der Halle ordentlich auf.

Dann trat die junge, talentierte Formation „Blasmusikfieber“ auf die Bühne. Die Musiker spielten fünf Stunden lang – das muss ihnen erst einmal jemand nachmachen. Aber auch die Qualität, die dahinterstand, fesselte das Publikum und sorgte für Staunen. So auch bei einzelnen Soloeinlagen wie etwa der von Valentin Hierholzer alias „Die Zunge“ bei seinem Tenorhorn-Solo zur „Kozleva-Polka“. Die Halle wurde immer voller und schon bald wurde das Tanzbein geschwungen. Zu aktuellen Stimmungskrachern wurde gejubelt, getanzt und gefeiert, was das Zeug hält. Es war ein richtig schöner Blasmusik-Abend. Noch bis in die frühen Morgenstunden war Aitern in Feierlaune.

Nach dem Jubiläumsabend am Samstag (wir berichteten) fand am Sonntag wieder das traditionelle Oktoberfest mit Markt statt. Der Festgottesdienst wurde musikalisch von der Chorgemeinschaft Schönau-Aitern umrahmt. Schon früh gab es kaum noch Parkplätze, und gegen Mittag war an diesem Fest so viel los wie noch nie zuvor – erstaunlich bei all den Festen und Veranstaltungen, die an diesem Sonntag in der Umgebung stattfanden.

Dank des schönen Wetters konnte drinnen und draußen gefeiert werden. Das Fest wurde in diesem Jahr durch das erste Aiterner Ladog-Treffen gekrönt. 19 Ladogs, alle aus Aitern, standen auf der Matte und bildeten einen schönen Blickfang.

Zum Frühschoppen spielte die Stadtmusik Schönau, es folgten die Auftritte der Trachtenkapelle Fröhnd, des Musikvereins Utzenfeld und der Bergmannskapelle Wieden. Allesamt sorgten sie für beste Stimmung, animierten zum Mitklatschen und Mitsingen. Neben badischem Mittagessen gab es in und rund um die Halle wieder den beliebten Markt mit Selbstproduziertem, Kreativem, Kunsthandwerk, Spielzeug, Neuwagen und vielem mehr. Hier war für jeden etwas dabei und so mancher wurde fündig. Bei der großen Tombola wurden am Abend die Gewinner gezogen.