Schönau Heuballen überrollt Mann

Fröhnd. Am Samstag wurde ein Mann in Fröhnd beim Heuen schwer verletzt. Gegen 15.30 Uhr befand sich der 54-Jährige zusammen mit seinem Sohn beim Heuen. Plötzlich setzte sich ein zuvor aufgerollter und abgelegter, 800 Kilogramm schwerer Heuballen in Bewegung. Als der Mann dies sah, rannte er zum Ballen und wollte ihn aufhalten. Doch dieser hatte bereits zu viel Schwung. Der Versuch misslang und der Heuballen überrollte den Mann. Dabei wurde er verletzt, konnte jedoch noch selbstständig nach Hause laufen. Dort wurde er vom Rettungsdienst versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.