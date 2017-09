Schönau Konzept „Winter-Erlebnis“ wird erarbeitet

Oberes Wiesental (hf). In seinem ersten Jahresbericht konnte der im vergangenen Jahr gewählte Vorstand der Langlaufgilde Hohtann in der Generalversammlung von einem erfolgreichen Einstand berichten. Die Mitgliederzahl konnte durch gezielte Werbeansprachen um 117 Mitglieder gestärkt werden. Die Loipen wurden instand gesetzt, teilweise neu konzipiert und für die kommende Saison vorbereitet. Peter Schelshorn, Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau (GVV) war denn auch voll des Lobes: „Es ist eine ganz tolle Arbeit, die ihr hier geleistet habt.“

Sachstand Loipen

Im Sachstandsbericht zu den Loipen berichteten Alexander Kiefer und Marco Geiger anhand einer Foto-Dokumentation, dass im vergangenen Jahr zuerst eine gründliche Inspektion des Zustands der bestehenden Loipen vorgenommen wurde. Die Loipen wurden dann bei mehreren Arbeitseinsätzen instand gesetzt, mit Hilfe des Forsts wurde an mehreren Stellen das Lichtraumprofil verbessert. Bei einigen Loipen wurde die Streckenführung leicht verändert, um Kollisionen mit den Winterwanderwegen zu vermeiden. Eine Webcam mit Angabe der jeweiligen Temperaturen wird vom Biosphärengebiet mit 70 Prozent gefördert und soll bis zum Dezember ihren Betrieb aufnehmen. Die geplante Flutlichtanlage an der Drescherspur wird voraussichtlich erst im Lauf des Jahres 2018 in Betrieb gehen. Die umfangreiche Loipenbeschilderung wurde von Johannes Kiefer vorgenommen. Die Anbringung von professionellen Schildern wurde vorerst zurückgestellt, da sich wegen des Projekts „Winter-Erlebnis“ noch einige Wegführungen ändern können.

Konzept „Winter-Erlebnis“

In Kooperation mit den Tourist-Informationen Münstertal und Schönau wird ein überregionales Konzept „Winter-Erlebnis“ erarbeitet, das ein Komplettpaket nicht nur für Ski-Enthusiasten, sondern auch für Wanderer ergeben soll. Mit im Boot sind die Gemeinden Münstertal und Staufen, der GVV Schönau und die Sporthochschule Köln. In einer Arbeitsgruppe, in der auch die Langlaufgilde mitwirkt, werden Loipennetze, Wanderwege und Schneeschuhtouren konzipiert, auf ihre Machbarkeit überprüft und umgesetzt.

Rückblick

In diesem Jahr kam der Schnee erst am 6. Januar. In der Saison, die bis zum 9. März dauerte, veranstaltete die Langlaufgilde einen besonderen Event „100km Rucksacklauf“. Zusätzlich wurden während der ganzen Saison Langlaufkurse angeboten.

Kassenbericht

Kassiererin Margarete Pfefferle ging auf die finanzielle Situation des Vereins ein. Ihr Bericht für die vergangenen anderthalb Jahre wies einen bescheidenen Verlust aus, der sich durch kostspielige Reparaturen an der Pistenwalze erklärte.

Wahlen

Bei den Wahlen wurde Margarete Pfefferle für die kommenden drei Jahre einstimmig in ihrem Amt als Kassiererin bestätigt. Zum zweiten Schriftführer wählte die Versammlung ebenfalls einstimmig – in Abwesenheit – Annette Franz, da sich der bisherige zweite Schriftführer Berthold Klingele nicht mehr zur Wahl stellte. Die beiden Kassenprüfer Eugen und Helmut Pfefferle wurden im Amt bestätigt.