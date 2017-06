Schönau Leitungsverlegung hat begonnen

Wembach (vw). In der Gemeinderatssitzung am Montagabend in Wembach informierte Bürgermeister Christian Rüscher über den Sachstand der Sanierung der Bergstraße. Zuvor hatten die Gemeinderäte sich die Straßensanierung vor Ort angeschaut. Die Notversorgung der Wasserleitung sei bereits fertig, der Strom- und Gas-Anschluss erfolgt durch die EWS, als Nächstes folge die Medienversorgung. Man liege zwar mit der Sanierung eine Woche im Terminplan zurück, werde aber immer noch pünktlich vor den Bauferien fertig.

Gemeinderätin Eva Mosbach stellte in einer Präsentation die Arbeiten rund um die Grillhütte Wembach vor. Der Grillplatz sei in einem maroden Zustand gewesen. Im März habe man mit den Bauarbeiten begonnen; unter anderem wurde eine neue Grillstelle mit Edelstahlgrill gebaut und eine neue Auffahrt gebaut. Auch ein Photovoltaik-Panel wurde installiert. Am 3. September will man die Grillhütte einweihen. Die geplanten Kosten von 5000 Euro (ohne Straße) wurden bei Weitem nicht erreicht.

Ein weiteres Thema in der Sitzung war die Breitbandversorgung der Gemeinde Wembach. Die Leitungsverlegung hat bereits begonnen. Probleme könne es bei der Baustelle in der Bergstraße und in der Engstelle in Wembach geben. Deshalb werde es während der Bauphase eine mindestens einwöchige Vollsperrung geben. Auch der Gehweg durch Wembach werde zeitweise auch nur bedingt oder gar nicht begehbar sein.

Mit rund 60 Prozent hätten sehr viele Wembacher die Nutzungsvereinbarung für die Breitbandversorgung bereits unterzeichnet. Rüscher machte klar, dass alle, die jetzt nicht mitmachen, es später schwer haben werden, an die Versorgung angedockt zu werden. Ab dieser Woche werden Vertreter des Zweckverbands Breitband bei den Bürgern vorbeikommen, um mit ihnen die Verlegung der Hausanschlüsse zu besprechen.