„Alles ist bestens gelaufen“ - so kommentierte Tobias Haug, Vorsitzender des TuS Schönau, den elften Belchenlauf, der am Sonntag über die Bühne ging. Mit 203 Läuferinnen und Läufern aus ganz Baden-Württemberg sowie aus der Schweiz und Frankreich konnte dieses Mal nach längerer Zeit wieder die 200-Teilnehmer-Marke geknackt werden. Schönau (ue). „In früheren Jahren hatten wir schon mal 230 Teilnehmer, die auf die anspruchsvolle, 11,4 Kilometer lange Strecke gingen“, ergänzte Günter Gritsch, der zu den Initiatoren des Belchenlaufs zählt. „Unser Ziel ist es, diese Zahl wieder zu erreichen“, so Tobias Haug. Immerhin bietet die anspruchsvolle Laufstrecke mit einem Höhenunterschied von 824 Metern, die zur Laufserie des Schwarzwald-Berglauf-Pokals zählt, herrliche Ausblicke auf eine der schönsten Regionen des Südschwarzwalds. Dass die Zeit des Vorjahres-Gewinners Benedikt Hofmann mit 49:38 Minuten dieses Mal nicht überboten wurde, dürfte auch an den sehr hohen spätsommerlichen Temperaturen gelegen haben. Beim Start vor dem Schönauer Rathaus zeigte das Thermometer immerhin 26 Grad an und am Ziel auf dem Belchen waren es noch 20 Grad. Ein Umstand, der den meisten Läuferinnen und Läufern zumindest im unteren Abschnitt der Strecke über Schönenberg, der größtenteils über freies Gelände steil nach oben führte, arg zusetzte. Sowohl Tagessieger Bruno Schumi von der LG Brandenkopf (51:07) als auch Katrin Köngeter vom LT Unterkirnach (1:07:18), die bei den Damen als Erste ins Ziel kam, hatten mit der ungewöhnlichen Hitze zu kämpfen, weshalb kein Läufer dieses Mal in den Genuss des zusätzlichen Preisgelds von 100 Euro kam. Bruno Schumi lief teilweise sogar hinter dem Zweitplatzierten, Dominik Ulrich vom USC Freiburg, der in 52:10 Minuten das Ziel erreichte. Den dritten Platz sicherte sich in 52:44 Minuten Daniel Debertin von der LG Region Karlsruhe. Bester Läufer unter den Lokalmatadoren war Robin Wunderle vom TuS Schönau, der ebenfalls unter einer Stunde ins Ziel kam. In der Klasse MJ U20 schaffte er die Strecke in 57:35 Minuten. Knapp dahinter lag Alexander Kiefer in der Klasse M vom SC Schönau-Belchen (1:03.18). Vordere Platzierungen bei den Teilnehmern aus der Region erreichten auch Michael Riesterer vom TuS Schönau (Klasse MJ U23, 1:09:23) sowie Jochen Leisinger vom SC Fröhnd (Klasse M, 1:10:42). Ebenfalls für den TuS Schönau angetreten war Lukas Albrecht in der Klasse MJ U23 und einer Zeit von 1:13:49. Auf Platz zwei bei den Damen landete Diana Geiger vom SC Münstertal. In der Klasse W35 bewältigte sie die Strecke in der Zeit von 1:08:50, gefolgt von Beatrix Beckert vom TUS Badenweiler (Klasse W40, 1:09:15). Den schnellsten drei Läuferinnen und Läufern winkten neben Urkunden und Sachpreisen dieses Mal wieder Geldpreise. Fest steht bereits der Termin für den nächsten Belchenlauf. Dieser wird am Samstag, 9. September 2017, stattfinden, so die Ankündigung von Tobias Haug.