Bei sommerlichen Temperaturen veranstaltete der Förderverein Freibad Schönau am Freitagabend zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Mondscheinschwimmen im neuen Schwimmbad in Schönau. Insgesamt 150 Freibad-Fans erfreuten sich an der romantischen Stimmung im Wasser, an der Cocktailbar sowie am Lagerfeuer. Durch gespeicherte Sonnenwärme hatte das Beckenwasser selbst in der Nacht eine Temperatur von rund 25 Grad. Alle Besucher waren an dem Abend begeistert von diesem besonderen Ereignis und genossen das Mondscheinschwimmen in vollen Zügen. Daher soll diese Veranstaltung auch im nächsten Jahr wieder zwei Mal stattfinden. Foto: zVg