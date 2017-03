Schönau Neue stellvertretende Schulleiterin

Schönau (ilz). Seit 6. März ist Karen Albrecht stellvertretende Schulleiterin am Schönauer Gymnasium. Damit ist die Schulleitung nun wieder komplett. Albrecht übernimmt die Stelle von Heiko Schrauber, der zum Ende des Schuljahrs 2015/2016 nach Bad Krotzingen gewechselt war, um dort eine Stelle als Schulleiter anzutreten. Die Position des stellvertretenden Schulleiters war am Schönauer Gymnasium seither vakant. Vor allem die organisatorischen Aufgaben reizen sie an der Stelle, sagt Albrecht. Dabei komme ihr die Erfahrung zu Gute, die sie als Abteilungsleiterin Naturwissenschaften innerhalb der letzten beiden Jahre am Schönauer Gymnasium sammeln konnte, so die Lehrerin für Physik und Mathematik. Als Mutter von vier Kindern, die alle das Gymnasium in Schönau besuchten, sei sie auch mit den Anliegen der Eltern bestens vertraut.

Karen Albrecht wurde 1967 in Pforzheim geboren. Dort besuchte sie auch das Gymnasium. Später studierte sie in Karlsruhe Physik und Mathematik auf Lehramt. Ab 1995 war sie „Vollzeitmama“, bevor sie 2007 eine Vertretungsstelle am Schönauer Gymnasium antrat. Dort absolvierte sie auch das Referendariat. Anschließend trat sie ihre Stelle als Lehrerin für Physik und Mathematik an und wurde kurz darauf Abteilungsleiterin. Albrecht schaut den neuen Aufgaben als stellvertretende Schulleiterin optimistisch entgegen. Das Augenmerk liegt dabei vor allem auf der Koordination. So ist Albrecht in ihrer neuen Position beispielsweise dafür zuständig, die verschiedenen Aktivitäten an der Schule mit dem Stundenplan in Einklang zu bringen. Aktuell hat sie zudem die Organisation des „Tags der offenen Tür“ am Schönauer Gymnasium übernommen, zu dem am 25. März zwischen 9.30 und 13 Uhr alle Interessierten eingeladen sind.

Im oberen Wiesental fühlt sich Karen Albrecht inzwischen zu Hause. „Die Gegend passt super zu mir“, so Albrecht, die gerne Ski und Mountainbike fährt.