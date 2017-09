Schönau Pkw brennt komplett aus

Nachrichten-Ticker

16:29 Iraks Kurden stimmen mit großer Mehrheit für Unabhängigkeit

Erbil - Die Kurden im Nordirak haben sich mit überwältigender Mehrheit für eine Unabhängigkeit ausgesprochen. In dem umstrittenen Referendum Anfang der Woche stimmten mehr als 92 Prozent der Wähler für eine Abspaltung vom Irak, wie die Wahlkommission in Erbil erklärte.

16:15 Angst vor dem Gunung Agung: Bali fürchtet Vulkanausbruch

Jakarta - Auf der indonesischen Ferieninsel Bali wird praktisch stündlich mit einem gewaltigen Ausbruch des Mount Agung gerechnet. Bereits seit Freitagabend gilt rund um den mehr als 3000 Meter hohen Berg die höchste Warnstufe. Mehr als 80 000 Menschen haben sich in Sicherheit gebracht. Viele Tausende weigern sich aber, die Gegend zu verlassen. Nach Auskunft der nationalen Katastrophenschutzbehörde ist die Magma inzwischen weit oben am Rand des Kraters angelangt. Pro Tag werden mehrere hundert schwere Erdstöße registriert.

15:04 Russland hat letzte Chemiewaffen vernichtet

Kisner - Russland hat die letzten Reste seines einstigen Riesenarsenals an Chemiewaffen vernichtet. Dazu fand eine Zeremonie in der Chemiefabrik Kisner in der Teilrepublik Udmurtien an der Wolga statt. Nach Russland sollten auch die USA ihre letzten Waffen wie vereinbart abrüsten, forderte Präsident Wladimir Putin, der von Moskau zugeschaltet wurde.

15:02 Kreise: Schäuble soll Bundestagspräsident werden

Berlin - Der bisherige Finanzminister Wolfgang Schäuble soll neuer Bundestagspräsident werden. Unionsfraktionschef Volker Kauder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wollen den CDU-Politiker bei der Fraktionsitzung am 17. Oktober für das Amt vorgeschlagen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen erfuhr. Schäuble würde damit in einer neuen Bundesregierung nicht weiter das Finanzressort führen. Wer ihm im Finanzministerium folgt, dürfte erst am Ende der schwierigen Koalitionsverhandlungen feststehen.