Schönau Sieger kommen aus Wieden

Aitern (hr). Unter der Regie von Florian Asal und Lukas Schelshorn hatte der Sportverein Aitern kürzlich zu einem zweitägigen Grümpelturnier ins Ochsenbergstadion eingeladen.

Am vereinsoffenen Turnier am Samstag beteiligten sich fünf Mannschaften, darunter Mannschaften aus den Nachbardörfern Schönenberg, Wieden, Geschwend und Präg. Am darauffolgenden Sonntag wurde die beste Mannschaft aus dem Dorf zum Dorfmeister gekürt. Hierfür waren die örtlichen Vereine, die Ortsteile sowie auch lose Gruppen und „Ehemalige“ aus Aitern aufgerufen, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Bei den Spielen wurde an beiden Tagen wegen der lang andauernden, niederschlagsfreien Witterung viel Staub aufgewirbelt. Dennoch stand der Spaß am Fußballspielen und das anschließende gesellige Beisammensein bei guter Verpflegung im Vordergrund.

Am ersten Spieltag mussten sich die Gastgeber aus Aitern mit dem letzten Platz begnügen. Im Spiel um Platz Drei konnten sich die Hohweierkicker gegen die Skizunft aus Präg durchsetzen. Nach einem 1:1 Unentschieden im Finale kam es zwischen dem Stammtisch Bergblick Wieden und dem Musikverein Geschwend zum Siebenmeterschießen, bei dem sich der Stammtisch Bergblick mit 2:0 den Turniersieg sicherte.

Am zweiten Spieltag stellten die Bolzplatzkicker den Dorfgrümpelmeister, die sich in einem spannenden Finale mit 2:1 gegen die Mannschaft „Bambus“, eine Gruppe von jungen Flüchtlingen, die in Aitern untergebracht sind, durchsetzten. Auf den weiteren Plätzen folgten die Mannschaften vom Hinterdorf, aus Holzinshaus und vom Musikverein.

Beim Hinspiel der beiden Damenmannschaften konnten sich die Dorfmädels mit einem 1:0 gegen die Musikmaidle durchsetzen. Mit einem 2:0 konnten jedoch die Musikmaidle im Rückspiel das Blatt zu ihren Gunsten wenden und aufgrund des besseren Torverhältnisses die Siegermannschaft stellen.