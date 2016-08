Spannende Fußball-Begegnungen der teilnehmenden Mannschaften und dazu eine hervorragende Küche mit leckeren Angeboten lockten vergangenes Wochenende wiederum zahlreiche Besucher auf das schön gelegene Sportfeld „Hohweier“ am Fuße des Belchen. Schönenberg (ue). Trotz der schweißtreibenden und hochsommerlichen Temperaturen wehte dort ständig ein laues Lüftchen, was den Aufenthalt für die Spieler und Besucher letztlich recht recht angenehm und erträglich machte. Gleichzeitig bietet der Platz hoch über Schönenberg, wo der Sportverein des Dorfes seit mehr als 30 Jahren seine Fußballgrümpelturniere veranstaltet, eine einzigartige Aussicht auf die umgebende Schwarzwaldlandschaft. „Auch wenn die Anmeldungen für diese Art von Fußballspielen in den letzten Jahren einen rückläufigen Trend erfährt“, wie der Vorsitzende des Sportvereins, Eberhard Keller, bestätigt, „lassen sich die Zuschauer und Fans dennoch in großer Zahl bei uns blicken.“ Viele genießen die schöne Aussicht und vor allem das gute Essen, bekräftigt Keller. Obendrein boten auch dieses Mal wieder ein Duzend Mannschaften, begleitet von Spielleiter Walter Behringer, dem Publikum spannende und abwechslungsvolle Begegnungen. Als eindeutige Turnier-Gewinner erkämpften sich die Mannen vom SV Tunau mit einem klaren 2:1-Erfolg gegen Hababam in diesem Jahr den Sieger-Pokal. Seit 20 Jahren in ihren Reihen der Tunauer dabei ist Spieler Klaus Fiedel, mit 59 Jahren übrigens der älteste Teilnehmer des diesjährigen Turniers. Genau vor 20 Jahren gewann er mit dem SV Tunau das 13. Grümpelturnier in Schönenberg. Auch 2012 war er bei den Siegern. Auf den weiteren Plätzen landeten die Spieler vom MV Geschwend sowie die Stammtisch-Kicker vom Bergblick Wieden. Ebenfalls angemeldet, so Eberhard Keller, hatte sich ein Team aus Österreich, das leider nicht gekommen ist.