Wieden (khr). Zur Jahreshauptversammlung hatte der Tauziehclub Wieden kürzlich ins Gut „Lilienfein“ eingeladen. Hierzu konnte Vorsitzender Wolfgang Rombach auch die beiden Neumitgliedern Simon Klingele und Nico Gutmann begrüßen.

Da auf Anregung des deutschen Rasenkraftsport- und Tauziehverbands ein größerer Platz für die Abhaltung des Turniers gefunden werden soll, müssen Gespräche mit der Gemeinde und möglichen Grundstückseigentümern stattfinden, hieß es in der Versammlung

Rückblick

Dem Bericht von Wolfgang Rombach konnte man die sportlichen Aktivitäten des Vereins entnehmen. Er berichtete vom vierten Platz in der 640-Kilogramm-Bundesligaklasse und einem dritten Platz bei der deutschen Meisterschaft in der 600-Kilogramm-Klasse. An der Schwergewichtsmeisterschaft in der 720-Kilogramm-Klasse und der Jugendmeisterschaft in der 450-Kilogramm-Klasse konnte Wieden keine Mannschaft stellen. Doch die beiden Jugendzieher Philip und Jacob Klingele zogen in einer Zuggemeinschaft mit Neuried mit und belegten Platz fünf. Die Leistung einiger Aktiver wurde wieder mit der Nominierung in die Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft belohnt, wo gute Ergebnisse erzogen wurden. So erzog sich im Team der U 18-Nationalmannschaft Philip Klingele den Vizeweltmeistertitel, Bronze gab es für Christof Wunderle und Daniel Stiegeler in der U 23-Klasse. In der 700-Kilogramm-Klasse wurde mit Alexander Wunderle und Christof Beckert Platz fünf erzogen, in der 580-Kilogramm-Klasse Platz sieben mit Sebastian Rombach und in der Mixed-Klasse ebenfalls Platz sieben mit Manfred Klingele, Alexander Wunderle und Christof Beckert. Bei der Club –Open erzog sich in der U-19 Philip Karle Platz vier, in der U 23 erzogen sich Christof Wunderle und Daniel Stiegeler die Silbermedaille und im Mixed-Team holte Manfred Klingele Bronze.

Kassenbericht

Über die Finanzen gab Kassenverwalter Christof Beckert Auskunft. Danach folgten die Berichte des Coaches, des Aktivbeisitzers und des Passivbeisitzers.

Es folgten die Berichte des zweiten Vorsitzenden Mathias Beckert und des Schriftführers Sebastian Rombach.

Bürgermeisterin Anette Franz gratulierte dem Tauziehclub Wieden zu den guten Ergebnissen.

Wahlen

Bei den Wahlen erhielt Mathias Beckert als zweiter Vorsitzender wieder das Vertrauen der Mitglieder, ebenso wie Christof Beckert als Kassierer. Als Coach löst Christof Beckert Sebastian Rombach ab.

Vorschau

Danach wurden die Termine fürs Sportjahr 2017 bekannt gegeben. Der Tauziehclub Wieden startet wieder mit einer Bundesligamannschaft in der 640-Kilogram-Klasse und das eigene Turnier findet am 21. Mai statt, allerdings in der 600-Kilogramm-Klasse. Am GENSP-Turnier nehmen vier Jugendliche aus Wieden teil. Die Teilnehmer an der Europameisterschaft und der Jugendweltmeisterschaft werden noch ermittelt.