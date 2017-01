Der Winter präsentiert sich in voller Pracht und mit herrlichem Sonnenschein: In der Schwarzwaldregion Belchen herrschen derzeit perfekte Bedingungen für Skifahrer und Snowboarder.

Oberes Wiesental. Nach Neuschnee am vergangenen Wochenende und anhaltender Kälte sind die Skilifte in der Zweitäler Skiarena Münstertal-Wieden täglich in Betrieb (Scheuermattlift nicht in Betrieb, Neuhof Samstag und Sonntag in Betrieb) ebenso wie der Hornlift in Fröhnd und der Skischullift in Belchen-Multen, wo Ski- und Snowboardanfänger bei erfahrenen Skilehrern die ersten Stunden auf den oftmals noch wackligen Brettern nehmen können.

Als Geheimtipp empfehlen die Mitarbeiter der Schwarzwaldregion Belchen das „Flutlichtfahren“ am Hornlift in Fröhnd, das immer dienstags und donnerstags von 19 bis 21.30 Uhr stattfindet und sich bei Einheimischen sowie Feriengästen großer Beliebtheit erfreut.

Aber nicht nur die Skipisten bieten hervorragende Winterbedingungen, auch die Loipenspuren, Winterwanderwege, Schneeschuhtrails und Rodelhänge in der Schwarzwaldregion Belchen lassen die Herzen der Wintersportfans höher schlagen. So werden aktuell alle Loipen im Langlaufzentrum Hohtann regelmäßig präpariert. Darüber hinaus sind die Hörnerspur, die Ortsloipe in Fröhnd sowie die Loipe auf der Mühlmatt in Schönau gespurt. Auch besteht mit dem präparierten Fernskiwanderwege Belchen-Schonach Anschluss in Richtung des angrenzenden Loipenzentrums Notschrei.

Wer es dagegen etwas ruhiger angehen lassen will, der findet abseits von Loipen und Pisten beim Schneeschuhgehen eine fast unberührte und traumhaft verschneite Winterlandschaft vor. Drei ausgewiesene Schneeschuhtrails in Fröhnd, Tunau und Wieden ermöglichen es jedermann, erste Tiefschneeerfahrungen zu sammeln. Die Schneeschuhe mit Stöcken können zu den Öffnungszeiten der Tourist-Informationen Schönau und Wieden geliehen werden. Zudem besteht die Möglichkeit für Gäste und Einheimische, Schlitten und Rodelgeräte vor Ort auszuleihen und auf diesen von den Rodelhängen in der Umgebung hinunter ins Tal zu sausen.

Weitere Informationen zu den Wintersportbedingungen gibt es auf der Homepage der Schwarzwaldregion Belchen unter www.schwarzwaldregion-belchen.de.