Fröhnd (vw). Nur am Rande wurde in der Sitzung des Gemeinderats Fröhnd am Mittwoch das Thema Windkraft angesprochen.

Gemeinderat Bernhard Stiegeler erkundigte sich nach dem derzeitigen Stand zum Thema Windkraft in der Gemeinde. „Der Stand ist so, wie er in der Zeitung stand“, sagte Bürgermeisterin Tanja Steinebrunner. Die Beteiligung der Öffentlichkeit im Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans „Flächen für Windenergieanlagen“ habe stattgefunden. „Von Seiten der Gemeinde besteht im Moment kein Interesse, irgendwelche Schritte weiterzugehen“, so die Bürgermeisterin.

„Da wurde ja viel Wind um nichts gemacht“, sagte Stiegeler. Steinebrunner selbst wollte nicht näher auf die Äußerungen, die in den letzten Tagen aus Herrenschwand kamen, eingehen: „Jeder darf seine Meinung haben. Dafür haben wir eine Demokratie“, sagte sie.