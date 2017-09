Schopfheim Abriss aus Sicherheitsgründen

Schopfheim-Langenau (wm). Kurzer Prozess: Die Stadt lässt die Nebengebäude hinter der Mehrzweckhalle in Langenau in aller Eile abreißen – aus Sicherheitsgründen. Ursprünglich war der Abbruch erst für das kommende Jahr vorgesehen, jetzt soll er bereits in den Herbstferien erfolgen.

In der Vorlage für die kommenden Gemeinderatssitzung am 11. September schlägt das Gebäudemanagement der Stadtverwaltung Alarm. Der Grund: Immer wieder suchen ungebetene Gäste die Gebäude heim. Mit Blick auf das damit verbundene Risiko und die „unvertretbaren Kosten“ für eine Sicherung der Gebäude habe das Gebäudemanagement entschieden, den Abbruch sofort zu vollziehen. Die Vergabe der einschlägigen Arbeiten soll denn auch in der kommenden Gemeinderatssitzung erfolgen. Die Stadtverwaltung veranschlagt die voraussichtlichen Abrisskosten auf 60 000 Euro. Die Asugaben seien innerhalb des Bauunterhalts abgedeckt, heißt es in der Vorlage.