Schopfheim Anfragen im Bauausschuss

Schopfheim (ma). Ende Oktober / Anfang November soll die Park & Ride-Anlage am Haltepunkt West der Regio-S-Bahn abgeschlossen sein, teilte Bauverwaltungsleiter Benz auf Nachfrage von Andreas Kiefer (Unabhängige) bei der jüngsten Bauausschusssitzung mit.

Heiko Weide, erster Vorsitzender der Unabhängigen, bedauert indes, dass die Ablagerung von Schadstoffen im Bereich des P&R-Parkplatzes in Gündenhausen noch nicht beseitigt worden sei, auf die Kiefer in der Sitzung aufmerksam gemacht hatte. Die Müllablagerungen seien gefährlich, besonders für spielende Kinder und Tiere. Außerdem grenze oder liege die Stelle im Wasserschutzgebiet. „Wir bitten Sie, sich dieser Sache dringend anzunehmen und die Schadstoffe umweltgerecht zu beseitigen“, so Weide in einem Schreiben an die Stadtverwaltung.

Andreas Kiefer erkundigte sich auch nach der Skateranlage. „Geht da gar nichts?“. Außerdem sprach Kiefer erneut die Beleuchtung des Turms der alten Kirche St. Michael an. Ferner hakte Kiefer beim Thema Nutzung von Gewässerrandstreifen nach. Die Gespräche diesbezüglich hätten sich zeitlich verschoben, da der Mitarbeiter in Elternzeit sei. Die Eigentümer hätten aber einen Zwischenstand erhalten, informierte Bend Benz.