Schopfheim Auf der Suche nach neuen Perspektiven

Der Kunstverein ist auf der Suche nach strukturellen Veränderungen. Der Verein musste in den letzten beiden Jahren erkennen, dass die Zahl der Mitglieder altershalber immer geringer wird.

Schopfheim. Das geht auf die Dauer an die wirtschaftliche Substanz, da auch die Zuwendung eines wichtigen Sponsors wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase geschrumpft ist. Nicht zuletzt haben auch die nachlassenden Verkäufe bei teilweise schwach besuchten Kunstausstellungen zum Griff auf Rücklagen geführt.

Bei der Jahresversammlung diskutierten die 20 anwesenden Mitglieder laut Pressemitteilung denn auch über mögliche Wege zu Veränderungen.

Da der Kunstverein seine Reise zum Isenheimer Altar nach Colmar zusammen mit dem Kunstverein Weil am Rhein organisierte, will man nun eruieren, ob weitere Kooperationen möglich sind. Auch mit dem Verein Bildende Kunst in Lörrach möchte der Kunstverein in Kontakt treten. Auf dieser Achse zusammenzuarbeiten, könnte die Möglichkeit eröffnen, die Stadtgrenzen überschreitende Kunstereignisse zu realisieren, hieß es.

Ein Beispiel dafür ist die kürzlich eröffnete Ausstellung „Reflection“, bei der der Kunstverein Weil am Rhein und der Verein Bildende Kunst Lörrach gemeinsam Künstler aus dem Dreiländereck zusammenführten. Auch die Ausstellung des Kunstvereins Schopfheim mit Werken von Franz Danksin, die vor einigen Jahren zusammen mit dem Dreiländermuseum organisiert wurde, könnte als Vorbild dienen.

Neue Ideen brachte auch Gerrit Koglin in die Runde. Der Künstler aus Zell, der für den verstorbenen Vereinsgründer Hans-Theo Baumann in den Vorstand rückte, steht für die Hoffnung, andere Blickwinkel und frischen Wind in die Arbeit des Vereins zu bringen.

Der Kunstverein beschloss auch, das etwas eingeschlafene Verhältnis mit den Instanzen der Stadt neu zu beleben.

Schließlich kündigte Vorsitzender Johannes Kehm an, im kommenden Jahr nicht mehr für den Vorsitz zu kandidieren, sondern vorbehaltlich der Zustimmung der Mitglieder in einer Rochade mit Luis Lenz ein bisschen in den Hintergrund zu treten, ohne seine Mitarbeit einzuschränken.