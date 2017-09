Schopfheim Azubis mit besten Chancen

Bei Ekato starteten am 1. September neue Auszubildende und Studierende ins Berufsleben mit besten Karrierechancen innerhalb der Ekato-Gruppe.

Schopfheim. Mit einem herzlichen „Willkommen“ durch den kaufmännischen Leiter Joachim Gallwas begann für zwölf Auszubildende und fünf Studierende der Start in einen wichtigen Lebensabschnitt.

Die „Neuen“ sind die qualifizierten Fach- und Führungskräfte von morgen; da Ekato großen Wert auf die Förderung des eigenen Nachwuchses legt, stehen die Chancen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft innerhalb der weltweit agierenden Ekato- Gruppe gut. Durch die hohe Exportquote ist das Netzwerken und Kennenlernen fremder Kulturen wichtig für die tägliche Arbeit mit ausländischen Arbeitskollegen und Kunden.

So gehört bei Ekato für Studierende an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg mit guter Leistung ein Auslandspraktikum in einem der weltweiten Tochterunternehmen seit Jahren als fester Bestandteil zum Studienprogramm. Praktika in Singapur, Schanghai, Johannesburg, Mumbai und New Jersey vermitteln interessante Eindrücke und wertvolle Erfahrungen. In einer anschaulichen Präsentation stellte Joachim Gallwas die Gruppe mit ihren weltweit vertretenen Tochtergesellschaften, Produkten und Märkten vor.

Im Anschluss an die Theorie folgte dann ein Rundgang durch die wichtigen Bereiche im Unternehmen: Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Montage, Versand und die kaufmännischen Bereiche – hier konnten die Neulinge erste Eindrücke von ihren künftigen Einsatzbereichen gewinnen. Ein gemeinsames Mittagessen im Anschluss bot die Gelegenheit, sich untereinander etwas näher kennenzulernen.

Seit Montag, 4. September, sind die Azubis bereits in den Ausbildungsabteilungen eingesetzt, für die DHler beginnt das Studium erst am 1. Oktober.