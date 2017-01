Schopfheim. 30. Narrenbaumstellen: Zu Beginn des neuen Jahres steht der erste Höhepunkt der fünften Jahreszeit an. Die Enninger stellen für den Statthalter „Öhrly vom Bugg“ und alle Narrenfreunde den traditionellen Narrenbaum am Kronenbrunnen auf. Erstmalig gibt es dabei laut Pressemitteilung der Narrenzunft auch ein so genanntes „Promi-Baumstellen“.

Das Baumstellerteam stemmt den Narrenbaum dem Brauchtum gemäß mit reiner Muskelkraft in den Nachthimmel und verankert ihn tief im Boden. Für die Sicherheit und die Ausleuchtung des Spektakels ist das THW zuständig.

Der Statthalter, die Zunft und die Zinken treffen sich am Samstag, 14. Januar, um 16.30 Uhr am Bahnhof und geleiten anschließend, begleitet von der Guggemusik „D’Namelose“ und der „Aruba“-Band, das Gespann mit dem Baum zum Marktplatz (Ankunft gegen 17.11 Uhr).

Rund um den Marktplatz gibt es Musik, Verpflegungsstände, ein Gewinnspiel für die Kinder sowie ein buntes Rahmenprogramm. Die Bevölkerung ist eingeladen, das Schauspiel zu verfolgen.

Unmittelbar im Anschluss an das Baumstellen findet im Narrenkeller ab 20 Uhr mit DJ Guido der Lumpenball der Enninger statt. Das Motto lautet: „After-Show-Party“. Auch hierzu sind alle Freunde der Fasnacht und die Zaungäste des Baumstellens willkommen. Verkleidungen aller Art sind gerne gesehen. Gleichzeitig bittet die Zunft um Verständnis für die Verkehrsbeschränkungen rund um den Marktplatz gebeten ab 16 Uhr.