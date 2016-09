Mit Rückenwind startet die Grundschule ins neue Jahr. „Knapp 80 Schüler, darunter 17 neue“ stellen unter Rosemarie Jäkels Regie die Weichen in ihre (berufliche) Zukunft.

Schopfheim-Wiechs (hjh). Diese Zahlen präsentierte die Schulleiterin in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Zählen kann sie dabei auf ihr bisheriges Kollegium in fast unveränderter Zusammensetzung. Die Schule freut sich indes auf eine französische Kollegin, die im Rahmen eines Austauschprogramms ein Jahr an der Grundschule unterrichtet. Das kommende Schuljahr, sei vom Schwerpunktthema „Natur und Umwelt“ geprägt, berichtete Jäkel.

Vielleicht noch mehr beschäftigen wird die Grundschule allerdings ein Thema, das die gesamte Dorfbevölkerung spätestens nach der Buurefasnacht 2017 umtreiben wird – der Neubau der Halle, den der Gemeinderat am Montag beschloss hat (wir berichteten).

Das Projekt verlangt von der Schule wie von den Vereinen ein Höchstmaß an Flexibilität. Rektorin Rosemarie Jäkel ist zuversichtlich, die Bauzeit in Zusammenarbeit mit Ortschaftsrat und den übrigen Nutzern überbrücken zu können.

In der neuen Halle sei dann auch ein Raum für die künftige Kernzeitbetreuung geplant. Bis dahin hofft sie auf eine Lösung der Probleme im Einvernehmen mit Pfarrer Kai Tilgner, der unter Umständen bereit sei, der Stadt einen Gruppenraum im Gemeindezentrum für diesen Zweck zu vermieten.

Der Ortschaftsrat versäumte es nicht, der Stadt und dem Gemeinderat überschwänglich für das „unerwartet klare“ Votum zugunsten des 3,1 Millionen Euro teuren Neubaus zu danken.

Ortsvorsteher Ino Hodapp freute sich auch über die Einsicht der Fraktionen, die geplanten Eigenleistungen von ursprünglich 160 000 Euro „aufs Machbare“ zu reduzieren. Die angekündigten Eigenleistungen werden sich laut Hodapp nun auf die Außenanlagen konzentrieren.

Wie seine Ratskollegen erwarte er, dass „wirklich alle Vereine im Dorf“ an einem Strang zu ziehen und eine intakte Dorfgemeinschaft zu präsentieren. Die komme nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck, dass der Ortschaftsrat die seit Jahren angesparten Verfügungsmittel in Höhe von 275 000 Euro in den Bau der Halle stecken wolle.

Hodapp kündigte an, dass er zusammen mit allen Beteiligten mit Nachdruck versuchen werde, die Planung voranzutreiben, um mit dem Bau der Halle so schnell wie möglich beginnen zu können.