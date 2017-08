Schopfheim „Das Beste, was mir passiert ist“

„Ihr seid so gemein“. – „Nein, ich mag nicht!“: Kinder haben doch immer einen passenden Spruch für ihre Eltern auf Lager.

Schopfheim. Egal ob gerade die Trotzphase, der tägliche Kampf beim Schlafengehen oder die Pubertät ansteht, das Elterndasein ist eine ständige Herausforderung und nicht immer leicht.

Daher soll der Kurs „Starke Eltern - Starke Kinder“, angeboten vom Deutschen Kinderschutzbund, Eltern dabei unterstützen, Erziehungsaufgaben erfolgreich zu bewältigen und mehr Sicherheit in die Erziehung bringen.

Eltern stellen sich immer wieder die Frage: „Sind wir gute Eltern für unsere Kinder?“ Doch was macht überhaupt „gute“ Eltern aus?

Genau mit dieser Frage beschäftigt sich das Konzept von „Starke Eltern – Starke Kinder“. Es ist ein Kursangebot für alle Mütter und Väter, die mehr Freude, Leichtigkeit und zugleich mehr Sicherheit in der Erziehung erreichen möchten. Durch den Kurs soll das Selbstbewusstsein von Müttern, Vätern und somit Kindern gestärkt, der Familienalltag entlastet und das Miteinander verbessert werden.

„Der Kurs ist das Beste, was mir in meinem Leben als Mama passiert ist“, schwärmt eine ehemalige Kursteilnehmerin. Insgesamt besuchte sie zehn Kurseinheiten, die immer einmal wöchentlich unter einem bestimmten Motto stattgefunden haben.

„Ein Thema, das mir besonders gut gefallen hat: Achte auf die positiven Seiten deines Kindes. Ich habe durch den Kurs einen anderen Blick auf mein Kind bekommen und sehe jetzt die positiven statt immer nur die negativen Sachen. Damit lässt sich vieles leichter gestalten.“

Der Kursinhalt basiert auf pädagogischen und psychologischen Erkenntnissen und wird in einer Kombination aus Theorie und Selbsterfahrung von geschulten pädagogischen Fachkräften vermittelt.

Während des Kurses haben die Eltern die Möglichkeit über die Werte ihrer Familie, die eigene Identität, über Kommunikationsmuster und Konfliktlösungsformen nachzudenken. Da Eltern häufig das Gefühl haben, alleine mit ihren Problemen zu sein, bietet der Kurs unter anderem die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen und neue Einsichten zu gewinnen. „Es hilft, wenn man sieht, es geht anderen Eltern auch so, das entlastet“, so eine Teilnehmerin. Und nicht nur ihr geht es jetzt besser, auch ihr neunjähriger Sohn profitiert davon: „Endlich sind meine Eltern cool und gar nicht mehr so peinlich.“

Schopfheim. Egal ob gerade die Trotzphase, der tägliche Kampf beim Schlafengehen oder die Pubertät ansteht, das Elterndasein ist eine ständige Herausforderung und nicht immer leicht.

Daher soll der Kurs „Starke Eltern - Starke Kinder“, angeboten vom Deutschen Kinderschutzbund, Eltern dabei unterstützen, Erziehungsaufgaben erfolgreich zu bewältigen und mehr Sicherheit in die Erziehung bringen.

Eltern stellen sich immer wieder die Frage: „Sind wir gute Eltern für unsere Kinder?“ Doch was macht überhaupt „gute“ Eltern aus?

Genau mit dieser Frage beschäftigt sich das Konzept von „Starke Eltern – Starke Kinder“. Es ist ein Kursangebot für alle Mütter und Väter, die mehr Freude, Leichtigkeit und zugleich mehr Sicherheit in der Erziehung erreichen möchten. Durch den Kurs soll das Selbstbewusstsein von Müttern, Vätern und somit Kindern gestärkt, der Familienalltag entlastet und das Miteinander verbessert werden.

„Der Kurs ist das Beste, was mir in meinem Leben als Mama passiert ist“, schwärmt eine ehemalige Kursteilnehmerin. Insgesamt besuchte sie zehn Kurseinheiten, die immer einmal wöchentlich unter einem bestimmten Motto stattgefunden haben.

„Ein Thema, das mir besonders gut gefallen hat: Achte auf die positiven Seiten deines Kindes. Ich habe durch den Kurs einen anderen Blick auf mein Kind bekommen und sehe jetzt die positiven statt immer nur die negativen Sachen. Damit lässt sich vieles leichter gestalten.“

Der Kursinhalt basiert auf pädagogischen und psychologischen Erkenntnissen und wird in einer Kombination aus Theorie und Selbsterfahrung von geschulten pädagogischen Fachkräften vermittelt.

Während des Kurses haben die Eltern die Möglichkeit über die Werte ihrer Familie, die eigene Identität, über Kommunikationsmuster und Konfliktlösungsformen nachzudenken. Da Eltern häufig das Gefühl haben, alleine mit ihren Problemen zu sein, bietet der Kurs unter anderem die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen und neue Einsichten zu gewinnen. „Es hilft, wenn man sieht, es geht anderen Eltern auch so, das entlastet“, so eine Teilnehmerin. Und nicht nur ihr geht es jetzt besser, auch ihr neunjähriger Sohn profitiert davon: „Endlich sind meine Eltern cool und gar nicht mehr so peinlich.“

Der nächste Kurs beginnt am 27. September. Er findet an zehn Abenden, mittwochs von 20 bis 22 Uhr, statt und ist für Eltern mit Kindern zwischen zwei und neun Jahren gedacht. Interessenten melden sich unter Tel. 07622 / 639 29 oder www.kinderschutzbund-schopfheim.de (Geschäftszeiten täglich 9 bis 12 Uhr).

Schopfheim. Egal ob gerade die Trotzphase, der tägliche Kampf beim Schlafengehen oder die Pubertät ansteht, das Elterndasein ist eine ständige Herausforderung und nicht immer leicht.

Daher soll der Kurs „Starke Eltern - Starke Kinder“, angeboten vom Deutschen Kinderschutzbund, Eltern dabei unterstützen, Erziehungsaufgaben erfolgreich zu bewältigen und mehr Sicherheit in die Erziehung bringen.

Eltern stellen sich immer wieder die Frage: „Sind wir gute Eltern für unsere Kinder?“ Doch was macht überhaupt „gute“ Eltern aus?

Genau mit dieser Frage beschäftigt sich das Konzept von „Starke Eltern – Starke Kinder“. Es ist ein Kursangebot für alle Mütter und Väter, die mehr Freude, Leichtigkeit und zugleich mehr Sicherheit in der Erziehung erreichen möchten. Durch den Kurs soll das Selbstbewusstsein von Müttern, Vätern und somit Kindern gestärkt, der Familienalltag entlastet und das Miteinander verbessert werden.

„Der Kurs ist das Beste, was mir in meinem Leben als Mama passiert ist“, schwärmt eine ehemalige Kursteilnehmerin. Insgesamt besuchte sie zehn Kurseinheiten, die immer einmal wöchentlich unter einem bestimmten Motto stattgefunden haben.

„Ein Thema, das mir besonders gut gefallen hat: Achte auf die positiven Seiten deines Kindes. Ich habe durch den Kurs einen anderen Blick auf mein Kind bekommen und sehe jetzt die positiven statt immer nur die negativen Sachen. Damit lässt sich vieles leichter gestalten.“

Der Kursinhalt basiert auf pädagogischen und psychologischen Erkenntnissen und wird in einer Kombination aus Theorie und Selbsterfahrung von geschulten pädagogischen Fachkräften vermittelt.

Während des Kurses haben die Eltern die Möglichkeit über die Werte ihrer Familie, die eigene Identität, über Kommunikationsmuster und Konfliktlösungsformen nachzudenken. Da Eltern häufig das Gefühl haben, alleine mit ihren Problemen zu sein, bietet der Kurs unter anderem die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen und neue Einsichten zu gewinnen. „Es hilft, wenn man sieht, es geht anderen Eltern auch so, das entlastet“, so eine Teilnehmerin. Und nicht nur ihr geht es jetzt besser, auch ihr neunjähriger Sohn profitiert davon: „Endlich sind meine Eltern cool und gar nicht mehr so peinlich.“

Der nächste Kurs beginnt am 27. September. Er findet an zehn Abenden, mittwochs von 20 bis 22 Uhr, statt und ist für Eltern mit Kindern zwischen zwei und neun Jahren gedacht. Interessenten melden sich unter Tel. 07622 / 639 29 oder www.kinderschutzbund-schopfheim.de (Geschäftszeiten täglich 9 bis 12 Uhr).