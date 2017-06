Schopfheim „Das darf doch nicht wahr sein!“

Nachrichten-Ticker

16:11 Trump nennt Comey "feige", unterstellt mehr Enthüllungen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den ehemaligen FBI-Chef James Comey als "feige" bezeichnet und ihm unterstellt, hinter weiteren Enthüllungen zu stehen. Er glaube, dass die Comey-Enthüllungen viel verbreiteter seien, "als man es jemals für möglich gehalten hätte", schrieb Trump auf Twitter. Er fügte hinzu: "Total illegal? Sehr "feige!"". Der von Trump gefeuerte FBI-Chef hatte am Donnerstag vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats ausgesagt und dabei auch zugegeben, dass er hinter einer Enthüllung über ein Gespräch zwischen ihm und dem Präsidenten steht.

16:09 Irlands Premier besorgt um Machtgleichgewicht in Nordirland

Dublin - Irlands Premierminister Enda Kenny hat nach der britischen Parlamentswahl mit seiner Amtskollegin Theresa May über seine Sorge um das Machtgleichgewicht in Nordirland gesprochen. Er habe der britischen Regierungschefin gesagt, dass nichts passieren solle, was das Karfreitagsabkommen auf Spiel setze, schrieb Kenny auf Twitter. May verhandelt derzeit mit der nordirisch-unionistischen DUP über die Duldung einer konservativen Minderheitsregierung. Republikaner in Nordirland befürchten, dass eine Zusammenarbeit der DUP mit der Londoner Regierung den Unionisten Vorteile bringen werde.

14:51 Trauerfeier für Roger Moore in Monaco

Monaco - Zweieinhalb Wochen nach dem Tod von Roger Moore haben Freunde und Angehörige in einem Trauergottesdienst das Leben des James-Bond-Stars gewürdigt. "Gestern haben wir in einem schönen Gottesdienst Abschied genommen und ein wundervolles Leben gefeiert", schrieb Moores Manager Gareth Owen heute auf dem Twitter-Account des Briten. Moore, der den Agenten 007 so lange wie bisher kein anderer gespielt hat, war am 23. Mai im Alter von 89 Jahren in der Schweiz gestorben. Er war krebskrank.

14:48 Linke beschließt Wahlprogramm für Gerechtigkeit und Frieden

Hannover - Nach dreitägiger Debatte hat die Linke einmütig ihr Wahlprogramm verabschiedet, in dem sie einen radikalen Politikwechsel fordert. Bei der Abstimmung auf dem Parteitag gab es am Sonntag nur wenige Gegenstimmen und Enthaltungen. Auf rund 100 Seiten tritt die Partei unter dem Titel "Sozial. Gerecht. Frieden. Für alle" unter anderem für eine Mindestsicherung von 1050 Euro anstelle von Hartz IV, eine Abschaffung der Nato und aller Geheimdienste, ein Ende aller Bundeswehreinsätze und eine Millionärssteuer von 75 Prozent ein.

13:51 Bundespräsident startet eigenen Auftritt bei Facebook

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will mit den Bürgern künftig auch direkt über soziale Medien kommunizieren. Morgen soll dafür sein Facebook-Auftritt starten, wie das Präsidialamt mitteilte. Anlass ist Steinmeiers dritter Antrittsbesuch in einem Bundesland morgen in Hessen. Bereits nach seiner Wahl im Februar hatte er angekündigt, auch soziale Medien zu nutzen, um vor allem mit jungen Menschen zu diskutieren. Um den neuen Account soll sich ein Social-Media-Team kümmern, aber Steinmeier werde sich auch persönlich äußern, was dann kenntlich gemacht werde.