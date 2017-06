Schopfheim Dieb versteckt sich in der Mülltonne

Schopfheim. In der Nacht zum Dienstag kam es in einer Gaststätte in der Hauptstraße zu einem Gelddiebstahl. Als die Bedienung gegen 0.50 Uhr die Gaststätte kurz verließ, um sich von einem Freund zu verabschieden, schlich sich ein Gast, der sich zusammen mit einem weiteren Mann in der Gaststätte aufhielt, ins Büro.

Dort entwendete er nach Polizeiangaben aus einem Geldbeutel mehrere hundert Euro. Dabei erwischte ihn die zurückkehrende Bedienung. Sie kündigte an, die Polizei zu rufen und schloss die Gaststätte ab. Daraufhin übergab der Dieb seinem Begleiter einige Geldscheine und flüchtete durch ein Fenster.

Wenig später trafen Polizeibeamte ein und nahmen sofort die Verfolgung des Flüchtenden auf. Der hatte sich im Hinterhof hinter einer Mülltonne versteckt und hoffte, nicht gefunden zu werden. Der Wunsch des 30-Jährigen ging nicht in Erfüllung und mündete stattdessen in seiner Festnahme.

Bei seinem 50-jährigen Begleiter konnte ein Teil des geklauten Geldes aufgefunden werden, teilt die Polizei mit. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich der konkrete Verdacht, dass der 30-Jährige kurz zuvor in eine nahegelegene Bäckerei einbrechen wollte.

In dieser löste gegen 0.09 Uhr der Alarm aus. Ein Passant sah einen Mann davonrennen und rief die Polizei. Die Beschreibung, die der Zeuge abgab, traf auf den 30-Jährigen zu, so die Polizei.