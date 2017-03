Nachrichten-Ticker

22:15 Polizei: Wir haben Marcel H.

Herne - Der mutmaßliche Kindermörder Marcel H. ist offensichtlich gefasst. Das verlautete aus Polizeikreisen. Seine Identität müsse noch geklärt werden, aber die Ermittler gingen davon aus, den Gesuchten zu haben, hieß es. Der Mann aus Herne habe sich gestellt und die Polizei auf einen Wohnungsbrand in Herne hingewiesen. In dieser Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wurden zwei Tote gefunden. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll sich der 19-Jährige in einem Schnellimbiss in Herne gestellt haben.

22:11 Verletzte bei Axt-Attacke im Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf - Ein mit einer Axt bewaffneter Mann hat am Abend im Düsseldorfer Hauptbahnhof mehrere Menschen verletzt. Einzelheiten zum Täter und zu dessen Motiv machte die Polizei noch nicht. Mehrere Medien berichteten, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Der Hauptbahnhof der NRW-Landeshauptstadt wurde nach Angaben der Bahn gesperrt. Züge fielen aus oder wurden umgeleitet. Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Spezialkräften an, der Bahnhof wurde evakuiert. Augenzeugen beobachteten, wie Verletzte aus dem Bahnhof getragen wurden.

22:00 Weitere US-Staaten wollen gegen Trumps Einreiseverbot klagen

Washington - In den USA wächst der juristische Widerstand gegen das neue Einreiseverbot von Präsident Donald Trump. Die Bundesstaaten Washington und New York kündigten Klagen an. Der Chefankläger des Staates Washington erklärte, das neue Dekret ähnele der von Gerichten gestoppten ersten Version sehr. Deswegen müssten die bestehenden Einsprüche der Gerichte auch für die Neufassung des Banns gelten. Das neue Verbot soll am 16. März in Kraft treten. Menschen aus den vorwiegend islamischen Ländern Iran, Jemen, Libyen, Syrien, Somalia und Sudan dürfen ab dann mindestens 90 Tage lang nicht in die USA einreisen.

21:58 Polizeikreise: Festgenommener ist gesuchter Marcel H.

Herne - Der mutmaßliche Kindermörder Marcel H. ist offensichtlich gefasst. Das verlautete aus Polizeikreisen. Seine Identität müsse noch geklärt werden, aber es man gehe davon aus, den Gesuchten zu haben, hieß es. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung online berichtet.

21:48 Festnahme bei Suche nach Marcel H. - Brand mit zwei Toten

Herne - Im Zusammenhang mit der Festnahme im Mordfall Jaden sind zwei weitere Tote bekanntgeworden. Die Polizei Dortmund twitterte am Abend: "Der Festgenommene hat sich bei der Polizei gemeldet und Hinweise auf einen Brand in Herne gegeben. Am Brandort wurden 2 Leichen gefunden."