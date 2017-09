Schopfheim Drogeneinfluss: Fahrer kommt von Straße ab

Schopfheim. Am frühen Mittwochmorgen befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem VW Passat die B 317 in Richtung Lörrach. Dabei kam er laut Polizeibericht auf gerader Strecke aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere Meter an der steilen Böschung entlang. Hierdurch entstand am Auto Sachschaden in unbekannter Höhe.

Kurz darauf fiel einer Polizeistreife das mit eingeschaltetem Warnblinker am Straßenrand stehende Auto auf. Bei der Kontrolle des 29-jährigen Fahrers wurden bei ihm deutliche Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt, so die Polizei. Ein Drogenvortest verlief positiv, weshalb sich der 29-Jährige einer Blutprobe unterziehen musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren in Gang gesetzt.