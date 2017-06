Schopfheim Ehestreit mit scharfer Waffe: SEK-Einsatz in der Innenstadt

Nachrichten-Ticker

11:51 Atomkraftgegner stoppen Castor-Transport vorerst

Bad Wimpfen - Mit einer Protestaktion in Bad Wimpfen haben Atomkraftgegner den Schiffstransport mit hoch radioaktivem Atommüll auf dem Neckar vorübergehend gestoppt. Das bestätigte die Polizei. Vier Aktivisten hatten sich mit einem großen Transparent von einer Brücke abgeseilt. "Speziell geschulte Kräfte sind auf dem Weg, um die Demonstranten loszumachen", sagte ein Polizeisprecher. Das Schiff mit Castor-Behältern hatte am Morgen in Obrigheim Richtung Neckarwestheim abgelegt. In Heilbronn kam es zu einer kleineren Demonstration gegen den Transport.

11:47 Deutsche Bahn will ihren Fahrgästen Stromverträge verkaufen

Frankfurt - Die Deutsche Bahn will ihr günstiges Umwelt-Image nutzen und Privathaushalten künftig Öko-Strom verkaufen. Ein entsprechender Vertrag kann seit heute ausschließlich online abgeschlossen werden und soll preislich immer unter dem Grundtarif des örtlichen Versorgers liegen, wie die Bahn-Tochter DB-Energie in Frankfurt verkündete. Das Unternehmen im Staatsbesitz will seine Fahrgäste gezielt ansprechen und als Wechselprämien zum Beispiel Bahncards oder Reisegutscheine einsetzen.

11:44 TK-Gesundheitsreport: Azubis fehlen öfter, aber weniger lang

Berlin - Auszubildende fehlen nach einer neuen TK-Studie öfter als der Durchschnitt der Beschäftigten bei der Arbeit, aber nicht so lange. Insgesamt seien Auszubildende mit 11,5 Fehltagen im Jahr 3,3 Tage weniger krankgeschrieben als der Durchschnitt. Aber von 100 Azubis kämen pro Jahr 201 gelbe Scheine. Im Durchschnitt seien es nur 122 Krankschreibungen. Dies geht auf dem Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse hervor, der heute in Berlin vorgestellt wurde.

11:42 Schläge mit tödlichen Folgen: Jugendstrafen verhängt

Kaiserslautern - Für ihre tödliche Prügelattacke auf einen Mann sind ein 15- und ein 19-Jähriger in Kaiserslautern zu mehrjährigen Jugendstrafen verurteilt worden. Das Landgericht sprach die Angeklagten nach Angaben eines Sprechers der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge und der Beteiligung an einer Schlägerei schuldig. Sie traktierten den Mann an Weihnachten vergangenen Jahres so heftig, dass er stürzte und später an den Folgen starb. Beide waren betrunken in einer Gruppe unterwegs, als sie zufällig auf ihr Opfer stießen.

11:15 Ukrainer identifizieren zwei Methoden bei Cyberattacke

Kiew - Nach der neuen massiven Attacke mit Erpressungssoftware hat die ukrainische Cyberpolizei zwei Angriffsmethoden identifiziert. Hauptsächlich seien Computer über die automatische Updatefunktion einer verbreiteten Buchhaltungssoftware manipuliert worden, teilte die Behörde mit. Anschließend habe sich das Schadprogramm ähnlich wie "WannaCry" Mitte Mai über eine bekannte Sicherheitslücke in älteren Windows-Systemen in den Netzwerken verbreitet. Gestern waren ausgehend von der Ukraine weltweit Netzwerke in Dutzenden Unternehmen lahmgelegt worden.