Schopfheim Einbrecher auch im Tennisheim am Werk

Schopfheim. Neben dem Einbruch in das Sportheim des SVS im Oberfeld gab es noch einen weiteren – und zwar in das Vereinsheim des Tennisclubs. Dies teilt jetzt die Polizei mit. Sie geht davon aus, dass auch im Tennisheim der gleiche Täter am Werk war, da beide Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft stehen. Der Einbrecher drang nach Aufhebeln der Eingangstüre in das Tennisheim ein und versuchte, zwei Getränkeautomaten zu knacken. Außerdem durchwühlt er alles und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Unter anderem schüttete der Eindringling Ketchup aus. Was er alles mitgehen ließ, steht noch nicht abschließend fest. Der angerichtete Schaden ist nach Polizeiangaben beträchtlich.