Schopfheim. Die Narrenzunft veranstaltet einen Foto-Wettbewerb. Dieser bezieht sich auf Fotos der gesamten Fasnachtszeit – von der Ausgrabung am 11.11. bis zum Schiebefüür des Sternenzinkens bei den „7 Tannen“ am 4. März. Teilnahmebedingung ist dabei, dass die Fotos in Zusammenhang mit einer Veranstaltung innerhalb der Schopfheimer Fasnacht im genannten Zeitraum stammen müssen. Die Fotos sind unter Angabe von Name, Adresse und Kontaktdaten einzureichen per E-Mail an: Kanzelar@Narrenzunft-Schopfheim.de. Einsendeschluss ist 15. März. Der Sieger erhält einen Einkaufsgutschein des Gewerbevereins im Wert von 50 Euro. Für den zweiten Preis gibt es zwei Freikarten für den Zunftabend 2018, für den dritten eine Freikarte für den Zunftabend 2018.