Schopfheim. Hohen Sachschaden gab es bei einem Unfall am Dienstagmittag auf der Dinkelbergstraße. Eine 29-jährige Frau fuhr dort gegen 12.40 Uhr mit einem Transporter in Richtung Rheinfelden. Dabei kam sie nach Polizeiangaben in einer Rechtskurve mit dem Hinterrad an den Bordstein und geriet danach auf die linke Fahrbahn. Dort streifte sie einen Mercedes und beschädigte diesen auf der kompletten linken Seite. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10 000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, so die Polizei.