Schopfheim-Gersbach . Die EWS bietet ab Sonntag, 11. September, begleitete Führungen durch die Baustellen des Windparks Rohrenkopf an. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten die Veranstalter Interessenten, sich per E-Mail über die Adresse: anmeldung@ews-schoenau.de anzumelden mit Angabe des Wunschtermins und der Anzahl der teilnehmenden Personen. Die Interessenten erhalten Rückmeldung per Mail, an welchem Tag die Führung stattfindet.

Treffpunkt für die Führungen ist jeweils sonntags um 10 Uhr am Info-Pavillon am Ortseingang. Von dort geht es in Kleinbussen zu den Baustellen. Festes Schuhwerk ist empfehlenswert.

Die etwa zweistündige Führung ermöglicht, die einzelnen Schritte der Bauarbeiten zu verfolgen und Einblick in das Windpark-Projekt zu gewinnen. Vertreter der EWS geben Auskunft über den jeweiligen Stand der Bauarbeiten. Sie stehen den Besuchern außerdem für Fragen zur Verfügung.

Weitere Führungen werden an folgenden Sonntagen angeboten: 25. September, 9. Oktober, 23. Oktober und 6. November