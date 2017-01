Was ist eigentlich Heimat? Ist es lediglich die Landschaft oder steckt mehr hinter diesem Begriff? Auch im Frühjahr- und Sommersemester lautet das Schwerpunktthema der VHS „Schwarzwald - Mythos & Realität“.

Schopfheim. Entlang dieses roten Fadens ranken sich denn auch zahlreiche Angebote, machte VHS-Leiterin Katrin Nuiro gestern beim Pressegespräch deutlich.

Das neue Programmheft bietet dementsprechend zahlreiche Mitmach-Führungen auf dem Bauernhof der engagierten Landwirtin Susanne Greiner auf dem Sattelhof an, eine Wanderung vorbei an sieben Mooren für Eselliebhaber und Kräuterinteressierte, aber auch Schwarzwälder Kirschtorte backen und Schwarzwaldreportagen, bei denen der Schopfheimer Filemacher Jochen Loebbert aus dem Nähkästchen plaudern wird.

In Kooperation mit dem Volksbildungshaus Hausen wird Professor Klaus Schubring einen Vortrag zum Großherzogtum Baden halten. Eine Ausstellung beschäftigt sich mit Naturfotos aus dem Schwarzwald. Und die Frage, was Heimat eigentlich bedeutet, nimmt Wernfried Hübschmann bei seiner Lesung aus seinem neuesten Gedichtband am 17. Mai auf. Selbst unter die Dichter gehen können Interessierte bei der VHS aber auch: Vom 15. März kann die Welt der Sprache entdeckt werden.

Rund 230 Kurse sind im brandaktuellen Kursprogramm enthalten, „ein sehr umfangreiches Programm“, erläuterte Katrin Nuiro. Neben den bewährten Sprach- und Gymnastikkursen wird es viele neue Kurse und Veranstaltungen geben. Gleich zum Auftakt des Semesters, das im März beginnt, lädt die VHS anlässlich des internationalen Frauentags zum Frauencafé ein - „ein Nachmittag nur für mich“. Zur zweiten Veranstaltung anlässlich des Frauentags sind auch Männer willkommen - dann geht es in einer Diskussionsrunde um Gleichberechtigung in der Bildung. Beide Veranstaltungen finden am 11. März in der Kulturfabrik statt.

Reformationsfest in Wittenberg feiern

Kommunikationsseminare sind beliebt; im neuen Semester findet nun dazu ein Übungsseminar statt, bei dem es individuelle Coaching-Tipps gibt. Im Rahmen des European Energy Award wird Energieberatung genauso angeboten wie die Gelegenheit zum Besuch des Repair-Cafés am 4. Februar.

Eine VHS-Reise führt - in Kooperation mit Völz-Reisen - im Lutherjahr nach Wittenberg, wo sich die Teilnehmer genau am Reformationstag aufhalten und das dortige Fest vor Ort mitfeiern können. Wieder neu im Programm sind Salsakurse und ganz neu ein Tanztheaterprojekt für Kinder. Die VHS beteiligt sich darüber hinaus an der Gesundheitswoche des Landkreises im Juni mit dem Vortrag „Bewegt im Alter“.

Für den Bereich Gesundheit und Ernährung verwies Fachbereichsassistentin Angelika Bühler auf sehr gut angenommene Rücken- und Yogakurse, aber auch auf neue Angebote wie „Life Kinetik“, die viele Hochleistungssportler anwenden, sowie Qi Gong und Tai Chi zur Harmonisierung der Lebensenergie. Stark nachgefragt ist die Wassergymnastik, bei der man so richtig ins Schwitzen kommt.

Auch besondere Kochkurse gibt es: „Wein und Meeresfrüchte“ oder der Männerkochkurs mit „Biertasting“. Weil es immer mehr Diabetiker gibt, biete die VHS auch hierzu einen Kurs mit einem Diabetesberater an, betonte Angelika Bühler. Auch eine Zusammenarbeit mit dem Energiedienst gibt es, etwa bei den Kochkursen oder beim Nordic Walking „Von Wasserkraftwerk zu Wasserkraftwerk“.

Für die Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) verwies die stellvertretende VHS-Leiterin Ruth Simons auf den Referenzrahmen im Programmheft, mit dem Interessierte ihr Niveau einschätzen können. Neu ist ein zweiter Anfängerkurs für Arabisch. Deutsch als Fremdsprache wird nicht nur für Flüchtlinge angeboten, sondern auch für jene, die schon länger in Deutschland leben. Ein neuer Integrationskurs für Anfänger beginnt schon am 13. Februar; Integrationssprechstunde ist immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr.

Im EDV-Bereich bietet Michael Fritz hauptsächlich Grundlagenkurse an.

Das Programmheft fürs Frühjahr- und Sommersemester der VHS ist in gedruckter Form überall erhältlich (mit dem Schwarzwald-Schwerpunkt griffig in der Heftmitte). Es ist auch online einzusehen unter www.vhs-schopfheim.de und über Facebook. Anmeldungen sind im Internet möglich. Hier gibt es auch Eignungstests im Sprachenbereich.