Schopfheim Geburtstagsparty im Garten

Von Anja Bertsch

Von einem auf Bürgerinitiative hin gegründeten Kindergarten zur mit Abstand größten Kindertagesstätte in Schopfheim: Der Fahrnauer Kindergarten Hintermatt hat eine bewegte und lebhafte Geschichte hinter sich.

Schopfheim-Fahrnau. Zum großen Geburtstagsfest anlässlich des 40-jährigen Bestehens kamen am Samstag viele aktuelle und ehemalige Kinder und Eltern zusammen, um gemeinsam ein buntes Fest zu feiern. Spiele, Leckereien und das fröhliche Miteinander standen dabei im Mittelpunkt.

Gebäude und Garten waren mit Girlanden, Luftballons und einem Herzchen- und Stern-behangenen „Gute-Wünsche-Baum“ auf fröhlichen Geburtstags-Schick getrimmt, Berge an Kuchen, Würstchen, Gratis-Eis und Limo sorgten fürs leibliche Wohl, und das freundliche Wetter sorgte dafür, dass die Geburtstagsparty als Gartenfest über die Bühne gehen konnte.

Während es sich also die großen Festbesucher an den Tischen in dem zur erweiterten Feierzone erkorenen Spielplatz direkt neben dem Kindergartengelände gemütlich machten, tobten die Hauptakteure durch den Garten und vergnügten sich an den Spielstationen, die für diesen Tag vorbereitet waren: Kinderschminken, Clownerie, Geschicklichkeitsparcours, fröhlich-lärmende Trommelstation oder Kleinkünstler-Atelier, in dem mithilfe von Salatschleuder und Farbe originelle Kreativwerke entstanden: Für Spielspaß und Unterhaltung war gesorgt.

Zu Beginn der Feier hatte die neue Kindergartenleiterin Selina Ritter die Gäste begrüßt und die Gelegenheit genutzt, ihrem Team zu danken: Für die engagierte Vorbereitung des Fests zum einen, für die Bereitschaft, das Wagnis mit einer Kindergartenleiterin einzugehen, die eben nicht aus dem Erzieherfach, sondern aus der Wirtschaft kommt.

„Wir haben super zusammengefunden“, befand Ritter. Natürlich lieferten auch die kleinen Kindergartenkinder selbst ihren Beitrag zum Jubiläumsprogramm, und brachten ihre musikalischen Geburtstagsgrüße mal als kindergartenbauende Handwerker, mal als drollige Herbstboten und mal als coole breakdancende Rapper-Gang dar.

Die offiziellen Geburtstagswünsche der Stadt Schopfheim als Trägerin des Kindergartens überbrachten Fachbereichsleiter Jürgen Sänger und Fachgruppenleiterin Jacqueline Dumont.

Jürgen Sänger nahm seine Zuhörer mit auf einen Streifzug durch die Kindergartengeschichte Fahrnaus. Demnach gab es in der damals noch eigenständigen Gemeinde Fahrnau 1905 bereits eine erste Kinderschule. Wie anderswo auch, ging die nicht ganz uneigennützige Initiative von den Fabrikanten vor Ort aus, die ihren (weiblichen) Arbeitskräften damit den Rücken für die Berufstätigkeit freihalten wollten.

Farbige Vertiefung zu den historische Ausführungen Sänger fanden die Besucher im Obergeschoss des Kindergartens, wo Schriftstücke, Zeitungsartikel und Fotos aus den letzten hundert Jahren zum Schmökern und Betrachten einluden, und ehemalige Besucher in die eigene Kindergartenvergangenheit entführten.