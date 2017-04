Schopfheim Gefahrguteinsatz bei Oerlikon

Nachrichten-Ticker

12:55 Neuer 50-Euro-Schein ist im Umlauf - Schritt gegen Geldfälscher

Frankfurt/Main - Im Kampf gegen Geldfälscher haben Europas Währungshüter nachgelegt: Seit heute bringen die Notenbanken den neuen 50-Euro-Schein in Umlauf. Dieser soll fälschungssicherer sein als sein Vorgänger. Nach Bundesbank-Zahlen entfielen auf ihn im vergangenen Jahr sechs von zehn Blüten. Vor allem ein Porträtfenster soll Kriminelle vor Probleme stellen: Dieses wird durchsichtig, wenn man den Schein gegen das Licht hält. Dann wird in ihm ein Bildnis der griechischen Mythengestalt Europa sichtbar. Ansonsten ändert sich am Aussehen des Fünfzigers wenig.

12:53 Gaming-Markt bleibt konstant - Zuwachs bei "virtuellen Gütern"

Berlin - Der Gaming-Markt in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr konstant entwickelt. In einzelnen Segmenten gab es aber deutliche Verschiebungen. Während der Umsatz bei Computer- und Videospielen sowie Gebühren für Netzwerke um sieben Prozent auf 2,13 Milliarden Euro wuchs, gingen die Zahlen im Bereich der Spielekonsolen und Peripherie um 15 Prozent auf 747 Millionen Euro zurück. Bei den Spielen wuchs vor allem der Bereich "Virtuelle Güter und Zusatzinhalte". So investierten die Gamer 659 Millionen Euro in zusätzliche Level oder Artikel in den Spielen.

12:50 Schäuble: Größere Einheit soll Kampf gegen Geldwäsche verstärken

Köln - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will mit deutlich mehr Personal den Kampf gegen Geldwäsche und Terror-Finanzierung verstärken. Die sogenannte Financial Intelligence Unit werde von 25 Beamten bis 2018 auf 165 aufgestockt, sagte er in Köln. "Die Meldungen, wo der Verdacht der Geldwäsche gegeben sein könnte, nehmen immer stärker zu. Deswegen müssen wir die Behörde auch sehr viel mehr ausbauen." Die Einheit soll zum 1. Juli vom BKA zum Zoll umziehen. Schäuble begründete das damit, dass die Arbeit wegen der dortigen Expertise noch effizienter erledigt werden könne.

12:29 Gouverneur von St. Petersburg: Alle Opfer nach Anschlag identifiziert

St. Petersburg - Nach der Explosion in der U-Bahn der russischen Millionenmetropole St. Petersburg sind nach Angaben des Gouverneurs alle Opfer identifiziert worden. Darunter befänden sich drei Ausländer, sagte er laut Agentur Tass. Sie stammen aus den zentralasiatischen Ländern Usbekistan und Tadschikistan sowie aus Weißrussland. Staatsbürger westlicher Länder sind nicht unter den Opfern. Gestern war eine Bombe in einer Metro explodiert. Eine zweite Bombe wurde entschärft. Die Ermittler gehen von einem Terroranschlag aus. Mindestens 14 Menschen starben, rund 50 wurden verletzt.

12:18 Maas und Schwesig: Rechte von Kindern im Grundgesetz festschreiben

Berlin - Die Bundesminister Manuela Schwesig und Heiko Maas plädieren dafür, die Rechte von Kindern im Grundgesetz zu verankern. Dadurch werde klargestellt, "dass Kinder eigene Rechte haben und der Staat die Entwicklung von Kindern auch angemessen fördern muss", sagte der Justizminister bei einem Festakt in Berlin anlässlich des 25-jährigen Inkrafttretens der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland. Der Staat habe die Pflicht, Kinder vor Gewalt und Gefahren zu schützen. Familien- und Jugendministerin Schwesig sprach sich zugleich für eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre aus.