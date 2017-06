Schopfheim Grausame Lebensumstände für Frauen

Nachrichten-Ticker

03:52 CSU-Vorstand berät über Unions-Wahlprogramm

München - Der CSU-Vorstand berät heute über das Wahlprogramm der Union für die Bundestagswahl im Herbst. Anfang Juli wollen CDU und CSU das Konzept in Berlin beschließen und vorstellen, das seit einigen Wochen in kleiner Runde ausgearbeitet wird. Ein Kernpunkt ist das Versprechen milliardenschwerer Steuerentlastungen. CSU-Forderungen, die die CDU nicht mitträgt, wollen die Christsozialen dann in einen eigenen "Bayernplan" schreiben - etwa die Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge.

03:50 Israelische Luftwaffe greift erneut syrische Ziele an

Kairo - Erneut hat die israelische Luftwaffe syrische Armee-Einheiten angegriffen. Das berichtete die Zeitung "Haaretz" unter Berufung auf das Militär. Dabei seien im Norden der Golanhöhen ein syrischer Militärlastwagen und zwei Artilleriegeschütze getroffen worden. Erneut seien zuvor fehlgeleitete Geschosse auf israelischem Gebiet niedergegangen, die bei Kämpfen in Syrien abgefeuert worden seien. Bereits am Samstag hatte die israelische Luftwaffe als Reaktion auf Beschuss aus Syrien syrische Ziele angegriffen.

03:22 Nach Attacke gegen Frau auf U-Bahn-Treppe: Prozess beginnt neu

Berlin - Der Prozess um die brutale Tritt-Attacke gegen eine Frau auf einer U-Bahn-Treppe in Berlin startet heute im zweiten Anlauf. Vor dem Landgericht Berlin muss sich ein 28-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll die arglose Passantin Ende Oktober 2016 von hinten eine Treppe hinuntergetreten haben. Im ersten Anlauf war das Verfahren noch vor Verlesung der Anklage ausgesetzt worden. Grund war ein Befangenheitsantrag gegen eine Schöffin. Nun soll der Prozess mit neuen ehrenamtlichen Richtern starten.

02:52 Takata meldet Insolvenz an

Tokio - Der japanische Autozulieferer Takata hat angesichts eines gewaltigen Rückruf-Desasters Insolvenz angemeldet. Takata reichte den Antrag wie erwartet vor Gericht in Tokio ein. Das Unternehmen und der chinesisch kontrollierte US-Zulieferer Key Safety Systems erzielten eine Grundsatzvereinbarung über den Verkauf von Takata zu einem Preis von umgerechnet 1,4 Milliarden Euro. Neben dem Mutterkonzern in Tokio wird auch die US-Tochter TK Holdings in die Insolvenz geschickt. In Europa ist dagegen nicht geplant, Insolvenzverfahren einzuleiten.

02:51 Afghanistan von Erdbeben erschüttert

Kabul - Afghanistan ist in der Nacht von einem Erdbeben der Stärke 5,4 erschüttert worden. Das teilte das US-Erdbebenzentrum mit. Berichte über Schäden gibt es nicht. Der Erdbebenherd lag in der Provinz Badachschan im Nordosten des Landes in einer Tiefe von 204 Kilometern. In den sozialen Netzwerken berichteten einige Menschen, das Beben sei in der pakistanischen Grenzregion zu spüren gewesen. In den vergangenen zwei Jahren war die Region Badachschan von mehreren schweren Erdbeben erschüttert worden.