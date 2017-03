Schopfheim Kabelschaden und eine Ente im Sand

Georg Ückert, Vorstandsmitglied der Sparkasse, war erfreut über das große Interesse der Zuschauer, die zur Eröffnung der Fotoausstellung „Vergänglichkeit“ gekommen waren. Er lobte die Initiative der Schopfheimer Fotofreunde, die seit 40 Jahren bestehen und seit 1997 alljährlich - mit einer Ausnahme - ihre Fotos in der Sparkasse ausstellen.

Schopfheim (gd). Der besondere Dank galt Walter Hilf, der mit lobenswertem Aufwand die Ausstellung bewältigt hat. Herbert Weniger als Sprecher der Fotofreunde bedankte sich bei der Sparkasse, die auch dieses Mal ihre Räumlichkeit zur Verfügung gestellt habe. Herbert Weniger wies auf die nächste Foto-Ausstellung Ende September unter dem Motto „Unser Schopfe“ hin. Er lobte besonders Walter Hilf, der selbst bei bisher gezeigten Ausstellungen mit 1086 Fotografien die stolze Zahl von 222 Bildern präsentiert hat. Dieses Mal haben 20 Fotografen 58 Bilder ausgestellt, die auch noch auf der Großleinwand erschienen.

Das Thema „Vergänglichkeit“ erinnert an Johann Peter Hebels Gedicht „Die Vergänglichkeit“, das er vor 215 Jahren als „Gespräch auf der Straße nach Basel, zwischen Steinen und Brombach in der Nacht“ in Karlsruhe verfasst hatte. Ob eine „Ente in Marokko“, alias Citroën-Ente, im Sand, oder ein „Kabelschaden“ im Bild festgehalten wurden, ob das „Kolosseum“ in Rom als sehr altes historisches Gebäude in seiner Verfallenheit erscheint, oder ob Walter Hilf die vergängliche Seifenblase im Bild festhält, stets zeigen die Fotografien die Vergänglichkeit alles Irdischen. Bilder mit Titeln wie „Letzter Ankerplatz“, „Dauerparker“, „Autofriedhof“, „Abbruch“, „Waldgeist“ oder „Anfang und Ende“ und noch viele der 58 Exponate passen zum vorgegebenen Thema. Sie beweisen einmal den Blick der Lichtbildner für Wesentliches, aber auch das technische Können der Fotofreunde.

Weitere Informationen: Gewinn-Möglichkeit: Ausstellungsbesucher können in den nächsten Wochen drei Exponate auswählen, die ihnen persönlich am besten gefallen. Sie haben damit die Gelegenheit, eines der drei Bilder zu gewinnen. Die Stimmzettel liegen in der Sparkasse bereit.