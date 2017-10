Schopfheim Kindergarten soll fertig werden

Schopfheim. Am Freitag, 13. Oktober, findet ab 8.30 Uhr an der Waldorfschule der mittlerweile dritte Sponsorenlauf statt. Waldorfschüler auf der ganzen Erde engagieren sich seit 1994 beim WoW-Day („Waldorf one World“) für benachteiligte Kinder. Dem Klassenlehrer Thomas Wehkamp ist es zu verdanken, dass die Waldorfschule Schopfheim nun zum dritten Mal am WoW-Day teilnimmt und am 13. Oktober ein Sponsorenlauf veranstaltet wird.

2016 sollten 10 000 Euro durch den Sponsorenlauf zusammenkommen, um den ersten Waldorfkindergarten in Gaza möglichst weit fertig werden zu lassen. Letztendlich kamen über 23 000 Euro zusammen, und die Freude auf beiden Seiten war riesengroß. Damit die Arbeit weitergeführt werden kann, wird auch dieses Jahr für dasselbe Projekt gelaufen. Dass 100 Prozent der Spenden ankommen ist unter anderem dadurch gesichert, dass auch diesen Herbst wieder ein kleines Team der „Freunde“ in den Gazastreifen reisen wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ermöglicht wird dieser Einsatz durch Zuwendungen des „Basarkreises“ der Waldorfschule Schopfheim.