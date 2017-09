Schopfheim Leitfaden spielt eine prägende Rolle

Von Hans-Jürgen Hege

Vierzig Jahre jung wird die Kita Hintermatt - das Jubiläum wird am kommenden Samstag groß gefeiert.

Schopfheim-Fahrnau. Im Vorfeld erläuterte die Verwaltungsfachfrau Selina Ritter ihren „Versuch, Unternehmensstrukturen in die Kita zu transportieren“ und so ein neues „pädagogisches Konzept“ zu realisieren, an dem sich die Arbeit des Leitungsteams orientieren sollte mit dem Ziel, die Qualität in allen Bereichen zu verbessern.

Primär gehe es darum, wiederkehrende Tätigkeiten in nachvollziehbare Formen zu pressen, Zeiten in überschaubaren Tabellen abzubilden und ein Handbuch zu entwickeln, das alten und neuen Mitarbeitenden einen für alle verbindlichen Leitfaden an die Hand gibt. Und der, so Ritter, soll schließlich auch bei der Ausbildung von Erzieherinnen künftig eine prägende Rolle spielen.

Die Entwicklung solcher Prozesse fällt der ehemaligen Mitarbeiterin in verschiedenen Unternehmen nicht sonderlich schwer. Als Personalreferentin in einem großen Betrieb hat sie reichlich Erfahrungen in Theorie und Praxis sammeln können. Erfahrungen, die ihr nun in der Kita mit 25 Beschäftigten und bis zu drei Auszubildenden zugute kommen.

Da die Prozesse im Team entwickelt werden und alle Mitarbeiter in die Planungen miteinbezogen wurden, stehen sie auch gemeinsam hinter der Umstrukturierung, mit der „erfreulicherweise auch die Verantwortlichen der Stadt“ als Trägerin der Tagesstätte konform gehen, wie die Kita-Leiterin im Pressegespräch versicherte.

Obwohl beispielsweise Stundenzettel zu führen und zur elektronischen Datenerfassung abgegeben werden müssen, hätten alle eingesehen, dass sich der derzeitige Mehraufwand durch unvermeidbare administrative Aufgaben spätestens dann auszahlt, wenn die Prozesse zur Routine werden und sich der tägliche Arbeitseinsatz nachhaltig zu verbessern beginnt.

Wenn also wesentlich mehr Zeit bleibt für das Wesentliche im Leben eines jeden Kindergartens: die Kinder. Und für die Aufgabe, die Kinder zu selbstbewussten Persönlichkeiten zu erziehen und Hilfestellung beim Erlernen der deutschen Sprache zu geben. Dazu passt, dass die Stadt den Kindergarten zeitnah mit vier Computern, einem Multifunktionsgerät zum Drucken und Scannen sowie einer Digitalkamera ausstattet. Eine, so Selina Ritter, „enorme Arbeitserleichterung für uns alle“.

Auch damit werde die Durchführung von aktuell drei großen Projekten unterstützt beziehungsweise erleichtert: die Theater-AG, die von Anika Del Giudice nach dem Erwerb einer Zusatzqualifikation geleitet wird, die (in Planung befindliche) „Musik-AG mit der Atem- und Stimmtrainerin Nadja Keller und nicht zuletzt das Angebot „Singen – Bewegen – Sprechen“ (SBS), von dem speziell Kinder mit etwas gesteigertem Förderbedarf profitieren werden.

Neu eingeführt schließlich wurde im Hintermatt-Kindergarten das „gesunde Frühstücksbuffet“, das von den größeren Mädchen und Jungen selbst zusammengestellt und aufgebaut wird und an dem sich alle Tag für Tag in der Frühstückspause bedienen dürfen.

„Auf diese Weise machen unsere Kinder Bekanntschaft mit gesunder Ernährung und mit dem Dossenbacher Obsthof, der diese in die Kita liefert“, sagt die für administrative Aufgaben zuständige Selina Ritter, die mit ihrer „30-Prozent-Unterstützung“, der ausgebildeten Erzieherin Martina Benedek, selbstverständlich auch an vielem Altbewährtem festhält im Bemühen, ihre Schützlinge in den Alltag einzubeziehen und sie – wie etwa bei den Waldwochen - mit ihrer natürlichen Umgebung vertraut zu machen.

Das Jubiläumsfest findet am Samstag, 23. September, von 10 bis 15 Uhr mit einem bunten Programm-Mix statt, das die Kinder zusammengestellt und mit ihren Erzieherinnen wochenlang akribisch voller Vorfreude vorbereitet haben.

„Wir dürfen auf das Ergebnis gespannt sein und freuen uns auf viele Lieder und Tänze“, sagt Selina Ritter, die den Kindergarten zusammen mit Martina Benedek seit März dieses Jahres leitet.

Den großen Jubiläumsgästen verspricht sie nicht nur reichlich gedeckte Tische und kühle Getränke, sondern auch ein paar markige Worte von Bürgermeister Christof Nitz und Jürgen Sänger zum Festauftakt sowie einen spannenden, bebilderten Rundgang durch die Geschichte des Hauses und seiner „Bewohner“.

Und die Kleinen dürfen sich auf lustige Spiele an vielen Stationen, auf einen (be-)zaubernden Clown und auf einen Eiswagen freuen. Nur eines kann Selina Ritter nicht versprechen: „Parkplätze direkt vor dem Haus.“

Das Befahren des für motorisierte Fahrzeuge gesperrten Wegs zur Hintermatt-Kita könnte teuer werden, sagt sie und verweist auf Parkmöglichkeiten beim Friedhof, beim Bahnhof oder in den Straßen rund um den Festplatz, der unter anderem mit Zelten ausgestattet sein wird, „die wir hoffentlich nicht benötigen.“