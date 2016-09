Schopfheim/Freiburg. „Ich fand die Arbeit von Anna Häßlin immer toll und möchte den Verein auf diesem Weg weiterführen“, sagt Amrei Pleuler über ihre Vorgängerin. Seit 1. September hat Pleuler die Geschäftsführung des Vereins Förderkreis Ferienzentren (FöFe) von Anna Häßlin übernommen.

Der 1981 in Schopfheim gegründete Verein, der seinen offiziellen Sitz inzwischen in Freiburg hat, bietet Kinder- und Jugendfreizeiten an, um so den Kontakt und den Austausch zwischen Heranwachsenden aus verschiedenen Ländern und Kulturen zu fördern.

Als Geschäftsführerin ist Pleuler die einzige hauptamtliche Mitarbeiterin des Vereins. Entsprechend wichtig ist für den FöFe das Engagement der Ehrenamtlichen. „Mit ihnen steht und fällt unsere gesamte Vereinstätigkeit“, so Pleuler. Die Motivation der freiwilligen Mitarbeiter liegt der neuen Geschäftsführerin daher auch besonders am Herzen.

Ebenso setzt sie sich für eine solide Ausbildung der Jugendleiter ein. Die neue Geschäftsführerin betont dabei immer wieder, wie wichtig ein fundierter pädagogischer Ansatz ist, was nicht zuletzt auf Pleulers persönlichen beruflichen Werdegang zurückzuführen ist: Nach einer Ausbildung zur Erzieherin war sie vier Jahre in der Jugendhilfe tätig.

Seit mehr als 13 Jahren engagiert sie sich zudem im FöFe. Sie hat selbst die Ausbildungen zur Jugendleiterin absolviert, viele Freizeiten begleitet und war zuletzt zweite Vorsitzende des Vereins.

So sind ihr auch die Arbeitsabläufe in der Vereinsleitung nicht fremd. „Ich konnte durch meine bisherige Tätigkeit bereits viele Ideen einbringen“, so die neue Geschäftsführerin.

Obwohl Pleuler in ihrer neuen Position viele organisatorische Aufgaben übernehmen wird, ist für sie auch weiterhin die unmittelbare Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen auf den Camps von entscheidender Bedeutung. Schließlich sei die Arbeit beim Förderkreis Ferienzentren ihre Passion und „mehr als ein Bürojob“.