Schopfheim Mit der Jungtierschau geglänzt

Die Kaninchenzucht-Gemeinschaften aus dem mittleren und oberen Wiesental, rückten im Vorjahr in Sachen gemeinsamer Jungtierschauen näher zusammen und brachten den so genannten „Möhrencup“ auf den Weg.

Schopfheim (os). Nachdem der Kaninchenzuchtverein C 517 Hausen im Vorjahr die Premiere ausgerichtet hatte, war nun der damalige Premierensieger C 49 Fahrnau Gastgeber. Im Krattental freuten sich die Gastgeber um ihren Vorsitzenden Markus Jäckh über eine erfolgreiche Cup-Verteidigung sowie gute Besucherzahlen.

Die teilnehmenden Züchter hatten eine selbst zusammengestellte Kollektion von je zehn Jungtieren, also in diesem Jahr geborene Kaninchen, nach Fahrnau gebracht und präsentierten sie dort vor Beginn der Schau den beiden Preisrichtern Peter Schassberger aus Weil am Rhein und Fritz Freund aus Freiburg.

Die erfahrenen Preisrichter nahmen die Kaninchen im Alter zwischen vier und acht Monaten genau unter die Lupe. Da wurden die Gehörgänge und die Stellung der Ohren genauso wie der Zustand der Zähne, des Fells, der Pfoten und der Zehen sowie die rassentypische Farbausbildung geprüft. Auch die „Körpersprache“ des Kaninchens und die Pflegearbeit des Züchters wurden genau angeschaut. Das alles floss in die Wertung für den „Möhrencup“ ein. Ausgestellt waren 80 Kaninchen in 16 Rassen und Farbschlägen, was, wie die Ausstellungsleiter Christian Binoth erfreut vermerkte, eine schöne Zahl und Auswahl war.

Beim Züchterabend konnten sich die Gastgeber über den Gewinn des ohnehin seit einem Jahr im Fahrnauer Hasenheim stehenden „Möhrencups“ freuen. Die Fahrnauer Züchter Christian Binoth, Fritz Kanhnau, Günter Jäckh, Eugen Ludin, Max Güdemann, Markus Jäckh und Matthias Jäck kamen mit ihrer Kollektion auf 64,47 Punkte und verwiesen so die Züchter des C 220 Zell mit 64,41 Punkten knapp auf Platz zwei. Noch knapper dahinter C 517 Hausen mit 64,40 Punkten vor dem Viertplatzierten C 260 Schönau mit 64,35 Punkten.

Nachwuchswerbung besonderer Art betrieben die Kaninhop-Mitglieder. Die so genannten „Wiesentalhopper“ um Michaela Idig, Julia Asal, Laura Messerschmidt und Melina Idig sprangen mit ihren Kaninchen über Hindernisse und gaben auch den Besuchern die Chance, die Sportart auszuprobieren.