Schopfheim (ma). Einer echten Marktlücke auf der Spur ist ein Leser unserer Zeitung. Sie betrifft das Lutherjahr, und man möchte meinen, dass es diesbezüglich keine Marktlücken mehr gibt, die Vermarktungsprozesse ihren umfänglichen Lauf genommen haben.

Doch als unser Senior anlässlich des Reformationsjubiläums vergangene Woche eine Neuausgabe der Lutherbibel erstehen wollte, musste er mit leeren Händen gehen.

Die neu übersetzte Lutherbibel 2017, verbreitet von der Deutschen Bibelgesellschaft, empfohlen von der evangelischen Kirche in Deutschland, gibt es laut Rolf Räuber, Geschäftsführer der Regio-Buchhandlung in Schopfheim, „in allen möglichen Variationen“. Es gibt sie in verschiedenen Größen, in Leder, in Farbe und in verschiedenen Preisklassen. Es gibt sie für junge Menschen, für Konfirmanden, im Schuber, mit Anhang und als App. Sie ist dem Sprachgebrauch Luthers wieder mehr angenähert als die vorhergehende Ausgabe. Und: „Es gibt eine ziemliche Nachfrage nach der neuen Lutherbibel.“ Ausverkauft ist die Neuübersetzung allerdings nicht, unser Leser hätte also ein Exemplar erstehen können.

Doch der lesefreudige Senior und seine Frau können nicht mehr so adlerscharf sehen wie es ein junger Mensch kann. Das Ehepaar benötigt Bücher mit großen Buchstaben. Viele Romane und Rätselbücher sind in extragroßer Schrift erhältlich.

Doch zu seiner Überraschung erfuhr der Senior, dass es zum Lutherjahr 2017 keine neu übersetzte Bibel in großer Schrift gibt. Auch seine Nachfrage in einer christlichen Buchhandlung in Lörrach sei ergebnislos verlaufen.

„Das verwundert mich“, sagte er gegenüber unserer Zeitung. „Es sind doch gerade die älteren Menschen, die in die Kirche gehen.“ Er könne kaum glauben, dass die verantwortlichen klugen Köpfe die neue Lutherbibel 2017 in so vielen verschiedenen Editionen herausgegeben haben, aber offensichtlich vergessen oder darauf verzichtet worden sei, sie für ältere Menschen in einer Schriftgröße zu publizieren, die ein unangestrengtes, flüssiges Lesen ohne Lupe ermöglicht.

„Vielleicht“, so habe man ihm signalisiert, werde das nun im Laufe des Jahres nachgeholt, die Neuausgabe in großer Schrift gedruckt. Dann hätte der Senior, so hofft er, möglicherweise zum Reformationstag am 31. Oktober Gelegenheit, die neu übersetzte Bibel in großer Schrift - auch als schönes Erinnerungsstück ans Reformationsjubiläum - in den Händen zu halten - falls sie denn tatsächlich in Druck gehen sollte.

Wenn nicht, müsste sich der Senior mit der Hörbibel für Blinde zufrieden geben – oder mit einer alten Ausgabe. Die hat es in Großschrift gegeben.