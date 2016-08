Die Gewerbe Akademie preist ihre Bildungsangebote unter dem Motto „wissen hoch drei“ an. Vom 1. September an heißt es dort auch „genießen hoch drei“, denn der Standort Schopfheim hat einen neuen Betreiber für die hauseigene Gastronomie: die Widmann Dienstleistungs-GmbH aus Gundelfingen.

Schopfheim (ma). Der Name „Widmann“ stehe für ein traditionsreiches Unternehmen, das seit rund 30 Jahren professionelle Gebäudedienste über die Region hinaus anbiete und sich damit einen hervorragenden Ruf erworben habe, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. „Diese Tradition konnte aber nur geschaffen werden, weil jederzeit innovatives, modernes Denken und Handeln die Arbeit bestimmt hat“, so der aus Schopfheim stammende Geschäftsführer Tobias Ellegast.

Das Portfolio von Widmann umfasse im Wesentlichen die Sektoren Reinigung, Verpflegung und Facility Management. Der Kundenstamm setze sich hauptsächlich aus gewerblichen Betrieben und Behörden zusammen. Neben den klassischen Aufgaben eines Gebäudedienstleisters wie Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung sowie die hochsensible Reinigung von Reinräumen übernehme die Widmann GmbH die Bewirtschaftung von Großküchen in Kliniken und Krankenhäusern, in Seniorenresidenzen, Pflegeheimen und in der Betriebsgastronomie.

Für andere öffentliche Einrichtungen und Unternehmen realisiert Widmann auch die Betriebsgastronomie. Von Hotels, Kliniken, Senioren- und Pflegeheimen würden häufig die hauswirtschaftlichen Dienste der Widmann GmbH angefragt und beauftragt.

Neben Aufgaben wie dem Betten- und Wäscheservice, Hol- und Bringdiensten könnten auch pflegenahe Tätigkeiten übernommen werden, die durch den demografischen Wandel mehr und mehr in den Fokus treten. Auf die Einhaltung von Qualitätsstandards wird großen Wert gelegt: Das Unternehmen ist nicht nur seit Jahren zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (IsoZert) und DIN EN ISO 14001 (ÖkoZert), sondern betreibt auch ein hauseigenes Qualitätsmanagement, das kontinuierlich daran arbeitet, die Qualität der Leistungen nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern unter Berücksichtigung neuer Entwicklungen auch weiter auszubauen.

Neuer Küchenchef in der Betriebskantine der Gewerbe Akademie ist Andreas Kürz. Er war lange Jahre selbstständig sowie als Gemeinschaftsverpfleger tätig, auch in der Schweiz, und bringt somit die nötige Erfahrung mit. Zwischen 100 und 150 Essen will Kürz in der Kantine an jedermann ausgeben.

Von heute, 1. September, an steht die Betriebsgastronomie in der Gewerbe Akademie Schopfheim unter der Leitung der Widmann GmbH. Jeder Hungrige, auch von außerhalb der Gewerbe Akademie, ist in der Kantine willkommen.

Mittagessen gibt es zwischen 11.30 und 14 Uhr. Es gibt täglich drei Menüs, darunter ein fleischloses und ein höherwertiges Gericht. Am heutigen Tag der Neueröffnung besteht die Wahl zwischen Tafelspitz an Meerrettichsoße, Hühnerbrust an Champignonrahm und Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Auf der Dauerkarte steht Currywurst; auch eine Salattheke ist vorhanden. Zudem werden separate Tagesdesserts offeriert.

Man kann sich das Essen auch einpacken lassen und mitnehmen - so können sich zum Beispiel auch Senioren dort eine Mahlzeit holen. Den Speiseplan erfährt man demnächst im Internet beziehungsweise per Newsletter oder unter Tel. 07622/672-4349.

Außerhalb der Kantinenzeiten gibt es von montags bis freitags einen Kioskbetrieb. Dieser hat von 8 bis 18 geöffnet (freitags nur bis 15 Uhr).

Widmann bietet auf Vorbestellung auch das Catering von Firmenevents an. Dazu können auf Wunsch die Räumlichkeiten in der Akademie inklusive Bewirtung angemietet werden, beispielsweise für Weihnachtsfeiern oder Betriebsversammlungen.