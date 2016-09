Schopfheim (ma). Die Bauvoranfrage für ein Vorhaben in Fahrnau beschied der Bauausschuss positiv. Dabei geht es um den Abbruch eines bestehenden Wohnhauses und Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit zehn Wohnungen am Schlierbach. Einen Bebauungsplan gibt es nicht, das Vorhaben füge sich aber in die Umgebungsbebauung mit den Hochhäusern im Bereich Rosengarten ein und sei deshalb zulässig, hieß es seitens der Stadtverwaltung. Es gebe lediglich „ein kleines Stellplatzproblem“. In der ebenfalls geplanten Tiefgarage würden zehn und oberirdisch sieben Parkplätze nachgewiesen, wobei die oberirdische „senkrechte“ Stellplatzanlage mit mehreren Grundstückszufahrten problematisch sei. Dies würde im übrigen auch zu einer Reduzierung von Parkmöglichkeiten für andere Straßennutzer führen. Deshalb erging die Auflage, dass die geplanten oberirdischen Stellplätze in die ebenfalls geplante Tiefgarage zu verlegen oder so anzuordnen seien, dass lediglich eine Grundstückszufahrt erforderlich ist. Jeannot Weißenberger (CDU) sagte, seiner Meinung nach könnte die Tiefgarage das oberirdische Parkproblem auch verschärfen, wenn Bewohner lieber draußen auf der Straße parken würden statt mehrmals am Tag in die Tiefgarage zu fahren.