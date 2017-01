16:57 Fracht-Jumbo stürzt auf Wohnviertel - Mindestens 36 Tote

Bischkek - Der Absturz eines türkischen Fracht-Jumbos in Kirgistan hat mindestens 36 Menschen das Leben gekostet. Die Boeing 747 krachte bei einem missglückten Anflug auf den Flughafen der Hauptstadt Bischkek in ein Wohnviertel und zerstörte zahlreiche Häuser. Es könne ein Pilotenfehler gewesen sein, aber die Untersuchungen dauertenn noch an, sagte ein Behördenvertreter der russischen Agentur Tass. Die türkische Frachtfluglinie ACT als Eigner der Maschine schloss einen technischen Defekt oder Probleme mit der Ladung nach ersten Erkenntnissen vorläufig aus.

16:48 Rosberg-Nachfolge geklärt: Mercedes bestätigt Bottas-Wechsel

Brackley - Der Finne Valtteri Bottas wird bei Mercedes Nachfolger des zurückgetretenen Formel-1-Weltmeisters Nico Rosberg. Mercedes bestätigte in einer Video-Botschaft den Wechsel des bisherigen Williams-Fahrers. Der 27-jährige Bottas wird damit 2017 an der Seite von Lewis Hamilton für Mercedes fahren. Sein Cockpit bei Williams übernimmt der Brasilianer Felipe Massa, der eigentlich am Ende des Vorjahres bereits seine Karriere beendet hatte.

16:02 Theresa May hält Grundsatzrede zum Brexit

London - Die Europäische Union erwartet von der Rede der britischen Premierministerin Theresa May morgen endlich mehr Klarheit über den geplanten Brexit. May wird gegen Mittag in London sprechen. Möglicherweise kündigt sie einen harten Schnitt mit der EU an, wie britische Medien bereits spekulierten. Der designierte US-Präsident Donald Trump gab May in einem Interview Rückendeckung und kündigte einen möglichen amerikanisch-britischen Handelspakt an. Der britische Außenminister Boris Johnson sprach von guten Nachrichten. Doch müsse es ein Deal sein, der die Interessen beider Seiten berücksichtige.